القصف الإسرائيلي يخلف أكثر من 2800 قتيل

2023-10-17 / 09:35
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هبة بريس / بتصرف

يواصل الجيش الإسرائيلي قصفه المكثف على قطاع غزة لليوم الـ11، مما خلف حتى الآن أكثر من 2800 شهيد، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، في الوقت الذي تقصف فيه المقاومة الفلسطينية مدنا وبلدات إسرائيلية .

واستشهد فجر اليوم 71 فلسطينيا وأصيب المئات -بينهم نساء وأطفال- نتيجة غارات إسرائيلية استهدفت عددا من المنازل في مدينتي رفح وخان يونس جنوبي قطاع غزة.

وبينما يتصاعد الحديث عن قرب اجتياح إسرائيلي بري لقطاع غزة قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إن هناك احتمالا لما وصفه بالتحرك الوقائي من قبل “محور المقاومة” في الساعات المقبلة.

من جهتها، أعلنت واشنطن أن الرئيس الأميركي جو بايدن سيتوجه إلى إسرائيل غدا الأربعاء لتأكيد الدعم لها، قبل أن يتوجه إلى عمّان للقاء ملك الأردن عبد الله الثاني والرئيسين المصري عبد الفتاح السيسي والفلسطيني محمود عباس.

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‫17 تعليقات

  2. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.اللهم ارحمهم برحمتك الواسعة يارب العالمين..

  5. على جميع الدول العربية والافريقية التنديد لهذا الهجوم العدواني على الأبرياء..

  15. تقطعت قلوبنا بما نتتبعه من اخبار تشق الصدور والله اعلم بما اقول نصركم الله بنصره

  16. انشاالله انه قادر عليهم وعلا طوغيانهم وارهابهم وبعونه تعالا وقوته منصورين

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