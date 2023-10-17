” لا غالب الا الله ” تتسبب في اعتقال الفنانة الفلسطينية “دلال أبو آمنة”

2023-10-17 / 09:25
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هبة بريس

تواصل شرطة الاحتلال الإسرائيلية حملة اعتقالات وتهديدات ضد ناشطين مناهضين للحرب داخل أراضي 48 طالت حتى الآن نحو 200 معتقلا منهم الفنانة دلال أبو آمنة لمجرد نشرها في صفحتها “لا غالب إلا الله” وهذا اعتبر تحريضا ودعما لـ”الإرهاب”.

وقالت شرطة الاحتلال في بيانها الثلاثاء إن “مكافحة التّحريض ودعم الإرهاب” مستمرّة طوال الوقت وإنها أوقفت مغنّية وفنانة مؤثّرة في شبكات التواصل ودكتورة في مهنتها، بشبهة المدح والتّحريض”.

وأضافت في بيانها “إلى جانب الاستعدادات الميدانية المستمرة والمتزايدة، يقوم أفراد شرطة اللواء بالتّعامل بحزم ودون هوادة مع أي مظهر من مظاهر التحريض على الإرهاب والعنف”.

وفي محاولة لتبرير اعتقال الفنانة الفلسطينية أبو آمنة قالت “إنه تمّ عقب ظهور عدد من المنشورات أمس على شبكات التواصل الاجتماعي وتوجهات إضافية حول دكتورة في مهنتها، وهي من الشخصيات المؤثرة في الشبكة في المجتمع العربي والتي تنشر منشورات وأنشطة في وسائل الإعلام المختلفة أدلت فيها بتصريحات ضدّ إسرائيل ودعم فلسطين”.

وقد تمّت إحالة أبو آمنة إلى مركز شرطة الاحتلال الإسرائيلية في حيفا حيث تمّ التحقيق معها وتوقيفها للاشتباه في قيامها بـ”تصرف قد ينتهك الأمن العام وسلامة الجمهور”، وسيتم إحالتها في وقت لاحق الثلاثاء بناءً على طلب شرطة الاحتلال لتمديد توقيفها في محكمة الصلح في الناصرة.

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‫7 تعليقات

  5. انها الصه…يونية ياسدة همها ادافعها ومصالحها وتريد ان تفرض على العالم لغة واحدة

  6. لها الحق بان تعبر عن ماتشعر به من جهة وطنها الغالي فلسطين والدفاع عنه من الاحتلال الصهيوني

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