توقيف مطلق النار المفترض في هجوم بروكسل

2023-10-17 / 09:11
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هبة بريس _ الرباط

اعتقلت الشرطة البلجيكية الثلاثاء، رجلا يشتبه بإطلاقه النار وقتل سويديين في هجوم ببروكسل، حسبما أعلن متحدث باسم الادعاء العام الفدرالي.

وقال المتحدث إريك فان دويس، إن عناصر من الشرطة “أطلقوا النار” لدى اعتقال الرجل في حي شيربيك في بروكسل.

ولم يؤكد المتحدث تقريرا لشبكة “آر تي بي إف” أفاد بإصابة المشتبه به.

وجاء توقيفه بعد مطاردة مكثفة في العاصمة بحثا عن المهاجم المسلح ببندقية رشاشة.

وقال رئيس الوزراء ألكسندر دي كرو في وقت سابق، إن المشتبه به من أصول تونسية، يقيم في بلجيكا بشكل غير قانوني.

وفي تسجيل فيديو بالعربية نشر على منصات التواصل الاجتماعي، يعلن رجل مسؤوليته عن الهجوم ويقول إنه “استوحاه من تنظيم الدولة الإسلامية” بحسب المدعين.

وقال وزير العدل فنسنت فان كويكنبورن، إن طالب اللجوء دين في تونس “بجرائم تتعلق بالقانون العام” لكن لم يُبلّغ عنه بوصفه يمثل خطرا إرهابيا.

مساء الإثنين، قُتل سويديان في شمال بروكسل برصاص مسلّح أطلق النار عليهما ولاذ بالفرار على دراجة نارية، في هجوم وصفه رئيس الوزراء بـ”الاعتداء الجبان”، داعياً مواطنيه إلى وحدة الصفّ “في مكافحة الإرهاب”.

ووقع إطلاق النار قرب ساحة سانكتيليت في الأحياء الشمالية للعاصمة البلجيكية، قبيل مباراة بين منتخبي بلجيكا والسويد ضمن التصفيات المؤهلة لكأس أوروبا 2024 لكرة القدم.

وذكرت وسائل إعلام بلجيكية عدة إن مطلق النار يدعى عبد السلام ل. ويبلغ 45 عاما.

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‫5 تعليقات

  2. رغم وجودنا في عصر العولمةوالتقدم والازدهار الا اننا نجد وجود الحقد والحسد والبغد في انفس بعض البشر

  4. كل من يزعم ويتقدم علا القتل بدون امر قانوني يعاقب عقابا شديدا حتى يبقى عبرة لمن لايعتبر

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