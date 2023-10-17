طقس الثلاثاء .. نزول قطرات مائية متفرقة

2023-10-17 / 08:54
12
هبة بريس _ الرباط

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء، أن تبقى الأجواء حارة نسبيا بكل من السهول الداخلية، وداخل منطقة سوس وبالأقاليم الجنوبية.

كما يرتقب تشكل بعض الكتل الضبابية بالقرب من السواحل الجنوبية، و ذلك خلال الليل و الصباح.

ويرتقب أيضا نزول قطرات مطرية متفرقة فوق مناطق الأطلس، إضافة إلى إمكانية سقوط قطرات مطرية، خلال الليل، فوق أقصى الشمال الغربي للبلاد.

وستهب رياح قوية نوعا ما بجنوب المنطقة الشرقية و بالسهول الداخلية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين 07 و 14 درجة بمرتفعات الأطلس، والريف و الهضاب العليا الشرقية، وما بين 20 و24 درجة بجنوب البلاد و بمنطقة سوس، وستكون ما بين 14 و 20 درجة في ما تبقى من ربوع المملكة.

وستعرف درجات الحرارة خلال النهار، ارتفاعا طفيفا أو ستبقى في استقرار.

أما البحر فسيكون هادئا على الواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج بالساحل الأطلسي وسيصبح هائجا إلى قوي الهيجان محليا زوالا شمال طانطان

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of الطاهر بن جلون يصف “حماس” بالحيوانات والرد يأتيه بأدب

الطاهر بن جلون يصف “حماس” بالحيوانات والرد يأتيه بأدب

2023-10-17 / 11:02
Photo of مراكش : تحقيق إداري مع عون سلطة يشتبه إمتلاكه لشقتين ومقهى للشيشا

مراكش : تحقيق إداري مع عون سلطة يشتبه إمتلاكه…

2023-10-17 / 09:17
Photo of توقيف مطلق النار المفترض في هجوم بروكسل

توقيف مطلق النار المفترض في هجوم بروكسل

2023-10-17 / 09:11
Photo of الوزيرة حيار: “أزيد من 36 ألف من متضرري الزلزال استفادوا من خدمات القطب الاجتماعي”

الوزيرة حيار: “أزيد من 36 ألف من متضرري الزلزال…

2023-10-16 / 23:10
Photo of أيت الطالب: “سيتم بناء عدد من مستشفيات القرب بالمناطق المتضررة من الزلزال”

أيت الطالب: “سيتم بناء عدد من مستشفيات القرب بالمناطق…

2023-10-16 / 23:01
Photo of الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تطيح بعصابة خطيرة تضم 21 شخصا

الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تطيح بعصابة خطيرة تضم 21…

2023-10-16 / 21:38
Photo of منع التظاهرات وعقوبات لداعمي القضية الفلسطينية.. أين حرية التعبير في الغرب ؟

منع التظاهرات وعقوبات لداعمي القضية الفلسطينية.. أين حرية التعبير…

2023-10-16 / 20:10
Photo of محمد بن راشد يفتتح جيتكس جلوبال بمشاركة 6000 عارض

محمد بن راشد يفتتح جيتكس جلوبال بمشاركة 6000 عارض

2023-10-16 / 18:56
Photo of ” غوتيريش” ينتقد انتهاكات وعرقلة “البوليساريو” لعمل المينورسو

” غوتيريش” ينتقد انتهاكات وعرقلة “البوليساريو” لعمل المينورسو

2023-10-16 / 18:02
Photo of زلزال الحوز .. تخصيص 4 ملايير درهم لإعادة بناء المدارس المتضررة

زلزال الحوز .. تخصيص 4 ملايير درهم لإعادة بناء…

2023-10-16 / 17:08

‫12 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق