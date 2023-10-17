طقس الثلاثاء .. نزول قطرات مائية متفرقة

هبة بريس _ الرباط

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء، أن تبقى الأجواء حارة نسبيا بكل من السهول الداخلية، وداخل منطقة سوس وبالأقاليم الجنوبية.

كما يرتقب تشكل بعض الكتل الضبابية بالقرب من السواحل الجنوبية، و ذلك خلال الليل و الصباح.

ويرتقب أيضا نزول قطرات مطرية متفرقة فوق مناطق الأطلس، إضافة إلى إمكانية سقوط قطرات مطرية، خلال الليل، فوق أقصى الشمال الغربي للبلاد.

وستهب رياح قوية نوعا ما بجنوب المنطقة الشرقية و بالسهول الداخلية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين 07 و 14 درجة بمرتفعات الأطلس، والريف و الهضاب العليا الشرقية، وما بين 20 و24 درجة بجنوب البلاد و بمنطقة سوس، وستكون ما بين 14 و 20 درجة في ما تبقى من ربوع المملكة.

وستعرف درجات الحرارة خلال النهار، ارتفاعا طفيفا أو ستبقى في استقرار.

أما البحر فسيكون هادئا على الواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج بالساحل الأطلسي وسيصبح هائجا إلى قوي الهيجان محليا زوالا شمال طانطان

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