مراكش : تحقيق إداري مع عون سلطة يشتبه إمتلاكه لشقتين ومقهى للشيشا
ع اللطيف بركة : هبة بريس
اوقفت المصالح الإدارية التابعة لوزارة الداخلية، أحد أعوان السلطة بالمدينة الحمراء مراكش ، على خلفية شكايات ضده من طرف الساكنة .
وقالت مصادر الجريدة، أن علامات الثراء على عون السلطة ، دفع بمصالح الداخلية بفتح بحث إداري معه، وتوقيفه عن العمل، خصوصا بعد أن ضمت الشكايات انه يمتلك شقتين وسط المدينة ومقهى للشيشا.
ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0
0
9 تعليقات
هدا فقط عون سلطة.
فما بالك بالتماسيح والعفاريت ديال هاد البلاد
راه ماشي العون لوحده نحن نتكلم عن آلاف الهيكتارات سرقت من الدول أو من أصحابها نحن نتكلم عن الفساد المنضم والغير منضم نحن نتكلم على مرض ينخر طاقة المغرب والمغاربة نحن نتكلم عن الفساد بكل عناوينه. لا نريد دولة وسط دولة ويجب رفع قانون الأوامر والتقيد بالقانون. العدالة هي سبب المصيبة.
سيطلق صراح عون السلطة لا محالة
وسنجد القاضي جالسا في المقهى يحتسي
شايا مسبوق الدفع مع تناول شضرات الشيشا
بصوتها المعلوم ويصبح العون مسؤول الألوان
الذين لا زالو لم يمتلكو شيءا بعد
ويقدم صاحب الحكاية للقضاء،بتهمة البلاغ الكاذب ضد احد خدام الدولة المخلصين
والحمد لله رب العالمين.
سيطلق صراح عون السلطة لا محالة
وسنجد القاضي جالسا في المقهى يحتسي
شايا مسبوق الدفع مع تناول شضرات الشيشا
بصوتها المعلوم ويصبح العون مسؤول الاعوان
الذين لا زالو لم يمتلكو شيءا بعد
وسيقدم صاحب الشكاية للقضاء،بتهمة البلاغ الكاذب ضد احد خدام الدولة المخلصين
والحمد لله رب العالمين.
عم الفساد في البلاد،فهل من منقذ
انا اعرف عون سلطة مقدم يعني في رصيده ما لا يقل عن 500 مليون سنتيم زائد املاك عينية من اين له بهذا¿
بأي حق يلقون عليه القبض مادام قانون الافتراء الغير المشروع قد تم سحبه من طرف وهبي
خير الكلام ماقل ودل هدا مشتبه واحد ولاكن الموشتبهون الاخرون من يدعمهم هدا مانريد من الداخلية ان يتم توقيفهم
نتمنا ان نعيش في مجتمع نضيف ونعيش اخلاقا عالية وكفانا فسادا وطننا الحبيب لايستحق كل هدا