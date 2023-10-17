مراكش : تحقيق إداري مع عون سلطة يشتبه إمتلاكه لشقتين ومقهى للشيشا

ع اللطيف بركة : هبة بريس

اوقفت المصالح الإدارية التابعة لوزارة الداخلية، أحد أعوان السلطة بالمدينة الحمراء مراكش ، على خلفية شكايات ضده من طرف الساكنة .

وقالت مصادر الجريدة، أن علامات الثراء على عون السلطة ، دفع بمصالح الداخلية بفتح بحث إداري معه، وتوقيفه عن العمل، خصوصا بعد أن ضمت الشكايات انه يمتلك شقتين وسط المدينة ومقهى للشيشا.

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