عقب كولومبيا.. ربيع القاطي متسائلا:” من سيطرد سفير الذل والعار”

نجلاء مزيان: هبة بريس

علق الفنان المغربي ربيع القاطي على طرد السفير الإسرائيلي من كولومبيا بسبب الحرب على قطاع غزة التي أسفرت على مئات القتلى و آلاف الجرحى، فضلا عن المجازر والانتهاكات التي يتعرض لها الفلسطينيون كل ساعة و كل يوم.

وأعاد الفنان المغربي نشر خبر طرد السفير الإسرائيلي من كولومبيا، عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات أنستغرام، مرفوقا بالتعليق التالي:”كولومبيا تطرد سفير الكيان الغاشم … من الدولة الثانية التي ستطرد سفير الذل والعار ؟

و أضاف في تدوينة أخرى عبر خاصية القصص القصيرة بذات المنصة “عاشت فلسطين حرة أبية” و”فداك حسابي الانستجرامي و روحي و دمي يا قدس”.

وجدير بالذكر أن وزير الخارجية الكولومبي الفارو ليفا -طلب اليوم الاثنين- من السفير الإسرائيلي في بوغوتا الاعتذار ومغادرة البلاد، بعد رد الدبلوماسية الإسرائيلية على تصريحات للرئيس غوستافو بيترو تناول فيها الحرب بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية، وعلى رأسها (حماس)

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