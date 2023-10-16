عقب كولومبيا.. ربيع القاطي متسائلا:” من سيطرد سفير الذل والعار”

2023-10-16 / 23:24
0
نجلاء مزيان: هبة بريس

علق الفنان المغربي ربيع القاطي على طرد السفير الإسرائيلي من كولومبيا بسبب الحرب على قطاع غزة التي أسفرت على مئات القتلى و آلاف الجرحى، فضلا عن المجازر والانتهاكات التي يتعرض لها الفلسطينيون كل ساعة و كل يوم.

وأعاد الفنان المغربي نشر خبر طرد السفير الإسرائيلي من كولومبيا، عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات أنستغرام، مرفوقا بالتعليق التالي:”كولومبيا تطرد سفير الكيان الغاشم … من الدولة الثانية التي ستطرد سفير الذل والعار ؟

و أضاف في تدوينة أخرى عبر خاصية القصص القصيرة بذات المنصة “عاشت فلسطين حرة أبية” و”فداك حسابي الانستجرامي و روحي و دمي يا قدس”.

وجدير بالذكر أن وزير الخارجية الكولومبي الفارو ليفا -طلب اليوم الاثنين- من السفير الإسرائيلي في بوغوتا الاعتذار ومغادرة البلاد، بعد رد الدبلوماسية الإسرائيلية على تصريحات للرئيس غوستافو بيترو تناول فيها الحرب بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية، وعلى رأسها (حماس)

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of المعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية يصدر الكتاب الأبيض للصحراء المغربية

المعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية يصدر الكتاب الأبيض للصحراء المغربية

2023-10-16 / 22:35
Photo of بسبب صمتهم..رشيد الإدريسي يصف المؤثرين ب”المرتزقة”

بسبب صمتهم..رشيد الإدريسي يصف المؤثرين ب”المرتزقة”

2023-10-16 / 16:22
Photo of مقتل المخرج السينمائي الإيراني داريوش مهرجويي وزوجته

مقتل المخرج السينمائي الإيراني داريوش مهرجويي وزوجته

2023-10-16 / 14:23
Photo of في حلقته الثانية..مسلسل “المختفي” يتربع على عرش الطوندونس المغربي

في حلقته الثانية..مسلسل “المختفي” يتربع على عرش الطوندونس المغربي

2023-10-15 / 15:50
Photo of لاتقان الغناء بالفصحى..محمد عبدو ينصح بقراءة القرآن

لاتقان الغناء بالفصحى..محمد عبدو ينصح بقراءة القرآن

2023-10-15 / 12:42
Photo of محمد رمضان :”أنا و فريق عملي نعمل على إرسال المعونات لفلسطين”

محمد رمضان :”أنا و فريق عملي نعمل على إرسال…

2023-10-15 / 10:16
Photo of تأجل بسبب زلزال الحوز..مهرجان المرأة بسلا يحدد تاريخ انطلاق فعالياته

تأجل بسبب زلزال الحوز..مهرجان المرأة بسلا يحدد تاريخ انطلاق…

2023-10-15 / 10:15
Photo of كارول سماحة تكشف تعرضها للتحرش في طفولتها

كارول سماحة تكشف تعرضها للتحرش في طفولتها

2023-10-15 / 09:27
Photo of من جديد..هدى صدقي تتعرض للتنمر بسبب نحافتها

من جديد..هدى صدقي تتعرض للتنمر بسبب نحافتها

2023-10-15 / 09:19
Photo of فتح باب الترشيح للاستفادة من دعم الموسيقى والفنون الكوريغرافية

فتح باب الترشيح للاستفادة من دعم الموسيقى والفنون الكوريغرافية

2023-10-14 / 21:05

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق