الوزيرة حيار: “أزيد من 36 ألف من متضرري الزلزال استفادوا من خدمات القطب الاجتماعي”

هبة بريس ـ الرباط

أفادت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار، اليوم الاثنين بمجلس النواب، بأن أزيد من 36 ألف شخص من المتضررين من زلزال الحوز استفادوا من خدمات القطب الاجتماعي إلى غاية 13 أكتوبر الجاري.

وأبرزت حيار، أن الوزارة سارعت إلى إحداث خلية لتتبع تداعيات زلزال الحوز فور حدوثه، ضمت كل مكونات القطب الاجتماعي المتمثلة في مؤسسة التعاون الوطني، ووكالة التنمية الاجتماعية، والمعهد الوطني للعمل الاجتماعي، مشيرة إلى تعبئة 193 إطارا تابعا للتعاون الوطني، إضافة إلى 203 أطر تابعة للشركاء من مؤسسات وجمعيات المجتمع المدني.

وأوضحت الوزيرة أن أطر الوزارة ومكوناتها تتواجد في جل الجماعات المتضررة، مشيرة في هذا الصدد إلى أن تدخلات الوزارة همت 89 جماعة من أصل 108 جماعات متضررة.

وبشأن مراكز الرعاية الاجتماعية المتضررة من الزلزال، أوضحت حيار أنه تم إحصاء 242 مؤسسة، منها 150 مؤسسة للرعاية الاجتماعية، و92 مؤسسة تابعة لممتلكات القطب الاجتماعي، مشيرة إلى أن 22 من هذه المؤسسات تستوجب إعادة البناء و220 تحتاج لعملية إعادة التأهيل والتهيئة.

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