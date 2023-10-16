في قرار مفاجئ.. كندا تدعو مواطنيها في لبنان لمغادرة البلاد

2023-10-16 / 23:07
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هبة بريس ـ وكالات 

قالت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي إن الكنديين في لبنان يجب أن يفكروا في المغادرة بينما تظل الرحلات الجوية التجارية متاحة.

وأضافت الوزيرة الكندية في منشور على منصة إكس “مع استمرار الأزمة في غزة والضفة الغربية وإسرائيل، صار الوضع الأمني ​​في المنطقة متقلبا بشكل متزايد”.

هذا القرار فاجأ عددا من المحللين السياسيين و الاستراتيجيين الذين ربطوه بقرب اندلاع صراع جديد في المنطقة بين إسرائيل و لبنان.

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