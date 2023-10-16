A bulldozer passes by a hilltop manned by Moroccan soldiers on a road between Morocco and Mauritania in Guerguerat located in the Western Sahara, on November 23, 2020, after the intervention of the royal Moroccan armed forces in the area. - Morocco in early November accused the Polisario Front of blocking the key highway for trade with the rest of Africa, and launched a military operation to reopen it. (Photo by Fadel SENNA / AFP) (Photo by FADEL SENNA/AFP via Getty Images)

المعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية يصدر الكتاب الأبيض للصحراء المغربية

2023-10-16 / 22:35
0

هبة بريس ـ الرباط

يتناول مؤلف “الكتاب الأبيض لقضية الصحراء المغربية” الذي أصدره المعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية، جذور النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، من خلال استحضار أسس سيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية.

ويرصد الكتاب، الذي نشر على الموقع الالكتروني للمعهد باللغات العربية والفرنسية والإنجليزية والإسبانية، والمعزز بخرائط ورسوم مبيانية وإحصاءات، أهم المحطات التاريخية في هذا النزاع والوضع الحالي لسكان هذه المنطقة.

كما يبرز التقدم المحرز على صعيد التنمية بفضل الجهود التي يبذلها المغرب، وهو ما يتناقض بشدة مع الظروف المعيشية المزرية في مخيمات تندوف الواقعة تحت مسؤولية الجزائر.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of عقب كولومبيا.. ربيع القاطي متسائلا:” من سيطرد سفير الذل والعار”

عقب كولومبيا.. ربيع القاطي متسائلا:” من سيطرد سفير الذل…

2023-10-16 / 23:24
Photo of بسبب صمتهم..رشيد الإدريسي يصف المؤثرين ب”المرتزقة”

بسبب صمتهم..رشيد الإدريسي يصف المؤثرين ب”المرتزقة”

2023-10-16 / 16:22
Photo of مقتل المخرج السينمائي الإيراني داريوش مهرجويي وزوجته

مقتل المخرج السينمائي الإيراني داريوش مهرجويي وزوجته

2023-10-16 / 14:23
Photo of في حلقته الثانية..مسلسل “المختفي” يتربع على عرش الطوندونس المغربي

في حلقته الثانية..مسلسل “المختفي” يتربع على عرش الطوندونس المغربي

2023-10-15 / 15:50
Photo of لاتقان الغناء بالفصحى..محمد عبدو ينصح بقراءة القرآن

لاتقان الغناء بالفصحى..محمد عبدو ينصح بقراءة القرآن

2023-10-15 / 12:42
Photo of محمد رمضان :”أنا و فريق عملي نعمل على إرسال المعونات لفلسطين”

محمد رمضان :”أنا و فريق عملي نعمل على إرسال…

2023-10-15 / 10:16
Photo of تأجل بسبب زلزال الحوز..مهرجان المرأة بسلا يحدد تاريخ انطلاق فعالياته

تأجل بسبب زلزال الحوز..مهرجان المرأة بسلا يحدد تاريخ انطلاق…

2023-10-15 / 10:15
Photo of كارول سماحة تكشف تعرضها للتحرش في طفولتها

كارول سماحة تكشف تعرضها للتحرش في طفولتها

2023-10-15 / 09:27
Photo of من جديد..هدى صدقي تتعرض للتنمر بسبب نحافتها

من جديد..هدى صدقي تتعرض للتنمر بسبب نحافتها

2023-10-15 / 09:19
Photo of فتح باب الترشيح للاستفادة من دعم الموسيقى والفنون الكوريغرافية

فتح باب الترشيح للاستفادة من دعم الموسيقى والفنون الكوريغرافية

2023-10-14 / 21:05

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق