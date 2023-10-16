أسود الأطلس يجرون أخر حصة تدريبية بملعب أكادير قبل لقاء ليبيريا

هبة بريس ـ رياضة

أجرى المنتخب الوطني المغربي مساء يومه الاثنين 16 أكتوبر 2023 أخر حصة تدريبية قبل المباراة التي ستجمعه يوم غد الثلاثاء بالمنتخب الليبيري.

وتدخل المباراة التي ستجرى بالملعب الكبير بأكادير، في إطار الجولة الأخيرة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس إفريقيا للأمم التي ستجرى أطوارها بكوت ديفوار مطلع السنة المقبلة.

وركز وليد الركراكي، مدرب المنتخب الوطني خلال الحصة التدريبية لنهار اليوم على وضع آخر اللمسات على المجموعة قبل لقاء يوم غد الذي سينطلق على الساعة الثامنة مساء.

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