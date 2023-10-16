لقطة غير رياضية تجر انتقادات على مدرب المنتخب الجزائري بلماضي

ع اللطيف بركة : هبة بريس

أثارت لقطة تحمل نوع من التوثر والاعصاب لجمال بلماضي، مدرب المنتخب الجزائري قبل قليل، في مباراة ضد المنتخب المصري، وذلك بعد مسكه بقوة قميص لاعب المنتخب الجزائري.

وفور تغيير بنرحمة بلاعب آخر، لم يستطع بلماضي أن يمسك أعصابه فأمسك بقميص لاعب المنتخب الذي يشرف عليه في المباراة التي تجمع الجزائر بالمنتخب المصري.

واعتبر عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، هذه اللقطة غير منطقية ومرفوضة،

وتستوجب مساءلة المدرب الجزائري الذي يجب أن يعطي دروسا في الأخلاق للاعبيه وأن تجمعهم به علاقة وطيدة.

وليست هذه المرة الأولى الذي يخلق فيها بلماضي الجدل، حيث يعرف عن المدرب عصبيته ورده القوي أحيانا على المنابر الإعلامية.

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