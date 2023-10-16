بسبب اختلالات مالية.. لجنة الأخلاقيات توقف رئيس عصبة و عدد من المسيرين لسنة

2023-10-16 / 20:18
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هبة بريس ـ رياضة

أوقفت لجنة الأخلاقيات التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم كل من محمد بنعويس، الرئيس السابق للعصبة الجهوية العيون الساقية الحمراء، لمدة سنة موقوفة التنفيذ مع تغريمه مبلغ 50 ألف درهم، بسبب وجود اختلالات في التسيير على المستوى المالي والإداري بالعصبة.

كما تم توقيف محمد الرويجل، الكاتب العام للعصبة الجهوية العيون الساقية الحمراء، لمدة سنة موقوفة التنفيذ مع تغريمه مبلغ 50 ألف درهم، بسبب وجود اختلالات في التسيير على المستوى المالي والإداري بالعصبة.

و تقرر أيضا توقيف محمد المساوي، نائب الأمين المال للعصبة الجهوية العيون الساقية الحمراء، لمدة سنة موقوفة التنفيذ مع تغريمه مبلغ 50 ألف درهم، بسبب وجود اختلالات في التسيير على المستوى المالي والإداري بالعصبة.

كما تم توقيف بوجمعة أبهاو، النائب الأول لرئيس العصبة الجهوية العيون الساقية الحمراء، لمدة سنة موقوفة التنفيذ مع تغريمه مبلغ 50 ألف درهم، بسبب وجود اختلالات في التسيير على المستوى المالي والإداري بالعصبة.

و صدر كذلك قرار توقيف لشكر يحضيه امين المال العصبة الجهوية العيون الساقية الحمراء، ورئيس نادي شباب الساقية الحمراء لمدة سنة موقوفة التنفيذ مع تغريمه مبلغ 50 ألف درهم، بسبب وجود اختلالات في التسيير على المستوى المالي والإداري بالعصبة.

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