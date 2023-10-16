الوزير الميراوي يتعرض لحادثة سير في الرباط

هبة بريس ـ الرباط

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، أن الوزير عبد اللطيف ميراوي، تعرض صباح الإثنين 16 أكتوبر 2023 لحادثة سير على مستوى شارع الإمام مالك بالرباط، عندما كان متوجها إلى مقر الوزارة عقب مشاركته في فعاليات علمية نظمت بجامعة محمد الخامس بالرباط.

وقد وقعت هذه الحادثة إثر محاولة سيارة الوزير تفادي إحدى السيارات القادمة من الاتجاه المعاكس، التي ارتكبت مخالفة سير بعدم احترام أسبقية اليمين.

وتنهي الوزارة أن الوزير وسائقه يجرون العلاجات الضرورية بالمستشفى إثر هذه الحادثة.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0