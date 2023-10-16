الوزير الميراوي يتعرض لحادثة سير في الرباط

2023-10-16 / 19:35
11

هبة بريس ـ الرباط

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، أن الوزير عبد اللطيف ميراوي، تعرض صباح الإثنين 16 أكتوبر 2023 لحادثة سير على مستوى شارع الإمام مالك بالرباط، عندما كان متوجها إلى مقر الوزارة عقب مشاركته في فعاليات علمية نظمت بجامعة محمد الخامس بالرباط.

وقد وقعت هذه الحادثة إثر محاولة سيارة الوزير تفادي إحدى السيارات القادمة من الاتجاه المعاكس، التي ارتكبت مخالفة سير بعدم احترام أسبقية اليمين.

وتنهي الوزارة أن الوزير وسائقه يجرون العلاجات الضرورية بالمستشفى إثر هذه الحادثة.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of غوتيريش يفند ادعاءات الجزائر المغلوطة بشأن الاستفتاء المزعوم

غوتيريش يفند ادعاءات الجزائر المغلوطة بشأن الاستفتاء المزعوم

2023-10-16 / 16:30
Photo of “الحرب” بين “السوء والأسوأ” …4 سيناريوهات أقبحها تدخل امريكا بشكل مباشر ضد غزة

“الحرب” بين “السوء والأسوأ” …4 سيناريوهات أقبحها تدخل امريكا…

2023-10-16 / 14:05
Photo of ماهو الظرف الوحيد الذي يمكن فيه للمغرب إيقاف تنفيذ “الاتفاق الثلاثي”؟

ماهو الظرف الوحيد الذي يمكن فيه للمغرب إيقاف تنفيذ…

2023-10-16 / 12:38
Photo of ” بوريطة” يتباحث مع أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

” بوريطة” يتباحث مع أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة…

2023-10-16 / 11:19
Photo of هل ضغطت أمريكا للدفع بالرباط للتنديد بما قامت به “حماس ؟

هل ضغطت أمريكا للدفع بالرباط للتنديد بما قامت به…

2023-10-16 / 10:32
Photo of “غوتيريش” يعلن تشبث المغرب باتفاق وقف إطلاق النار

“غوتيريش” يعلن تشبث المغرب باتفاق وقف إطلاق النار

2023-10-16 / 09:29
Photo of أهمية القيم الاجتماعية ودورها في بناء مجتمع مغربي متضامن ومتماسك

أهمية القيم الاجتماعية ودورها في بناء مجتمع مغربي متضامن…

2023-10-15 / 13:12
Photo of مسيرات تضامن مع فلسطين تجوب شوارع العالم العربي والاسلامي عدا في الجزائر !

مسيرات تضامن مع فلسطين تجوب شوارع العالم العربي والاسلامي…

2023-10-15 / 12:01
Photo of مراكش…الإمارات تضخ 200مليار لدعم النمو ومواجهة الفقر

مراكش…الإمارات تضخ 200مليار لدعم النمو ومواجهة الفقر

2023-10-15 / 11:58
Photo of الأمين العام للأمم المتحدة يصفع شردمة البوليساريو

الأمين العام للأمم المتحدة يصفع شردمة البوليساريو

2023-10-15 / 11:09

‫11 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق