منع التظاهرات وعقوبات لداعمي القضية الفلسطينية.. أين حرية التعبير في الغرب ؟

نجلاء مزيان : هبة بريس

على مرأى ومسمع من المجتمع الدولي، يقع الشعب الفلسطيني الأعزل فريسة لعدوان إسرائيلي غاشم ينافي كل الأعراف والقوانين والمواثيق الدولية والإنسانية.

يأتي ذلك في وقت يقف فيه العالم الغربي موقف المتفرج تجاه المجازر والانتهاكات التي يتعرض لها الفلسطينيون كل ساعة، بل الأدهى من ذلك هو الدعم اللامحدود الذي أظهره قادة المجتمع الدولي لإسرائيل مانحين إياها الرخصة لفعل ما تريد دون الاكتراث بالقانون الدولي الذي ضربت به عرض الحائط.

ففي الوقت الذي هبت فيه تلك الدول بدعم أوكرانيا بالمال والسلاح ناهيك عن الدعم المعنوي والزيارات التي كانت على أعلى المستويات، يقف هؤلاء الزعماء الغربيون موقفا غريبا لا يوصف تجاه الوضع المزري في الأراضي الفلسطينية وما يتعرض له المدنيون العزل في قطاع غزة من أهوال.

وفي الوقت الذي انتفض فيه العالم العربي وعلى رأسه المغرب لنصرة القضية الفلسطينية والتنديد بما يتعرض له السكان في قطاع غزة من سياسات تعتبر جرائم حرب، لا يزال قادة الدول الغربية واقعين في مستنقع الدعم اللامحدود للجلاد تاركين الضحايا من الفلسطينيين لا حول لهم ولا قوة.

ولم يكتف المجتمع الغربي بإظهار دعمه بالمال والسلاح لإسرائيل بل عمد إلى معاقبة كل من تسول له نفسه اظهار الدعم للفلسطينيين، فرأينا وشاهدنا جميعا عمليات القمع التي صاحبت المظاهرات الداعمة للقضية الفلسطينية في بعض دول الاتحاد الأوروبي.

كما وقع إعلام تلك الدول في مستنقع الخيانة المهنية، حيث جرى تسليط الضوء على صور زائفة وموضوعات وهمية من وحي خيالهم لإظهار الجاني ضحية، وما واقعة الأطفال التي أوردها الرئيس الأمريكي جو بايدن وإعلام بلاده إلا مثال واضح وفاضح لسياسات تلك الدول وإعلامهم.

في المقابل.. يلعب الإعلام العربي والشعوب العربية دورا مشرفا نصرة للقضية الفلسطينية ووقوفا مع الحق الذي لن يسقط ابدا بالتقادم، حيث انتفض الإعلام العربي وفي القلب منه الإعلام المغربي لاظهار الحقيقة وتوضيح الأمور لعل “الغرب يفقهون”.

وفي موقف مشرف اخر، انتفضت الجماهير في عدد كبير من الدول العربية ونظمت المسيرات والمظاهرات الداعمة للحق الفلسطيني في مشهد حضاري وديمقراطي لم نشاهده في دول “مدعي الديمقراطية” وهم أبعد ما يكونوا عنها، فالديمقراطية عندهم شعارات لا أفعال.

إن سياسة الكيل بمكيالين وازدواجية المعايير التي تستخدمها الدول الغربية والولايات المتحدة، خاصة في التعامل مع القضية الفلسطينية، أثارت حفيظة المراقبين والمحللين بمختلف دول العالم، وأكدوا أن مثل هذه السياسة ستكون لها أضرار خطيرة على مكونات النظام الدولي.

لا شك أنَّ ممارسة المجتمع الدولي و ازدواجية المعايير وسياسة الكيل بمكيالين في التعامل مع القضايا والصراعات الدولية، باتت تشكل غطاءً لانتهاكات وجرائم اسرائيل ضد الشعب الفلسطيني الأعزل وأرضه وحقوقه، وتعميق تمردها وانقلابها على الاتفاقيات الموقعة والقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة وفرص تحقيق السلام.

ولا يزال الموقف العربي الرسمي يدعو للسلام الذي لن يتأتى إلا بإقامة دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة على حدود 4 يونيو 1976 وعاصمتها القدس الشرقية تعيش جنبا إلى جنب مع دولة إسرائيل، هذا الموقف الذي طالما تمسك به العرب الذين أكدوا أنه الحل الوحيد لأزمة الشرق الأوسط المستعصية.

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