الجامعة تعتبر تصريحات الحيمر “مسيئة” و توقفه عن دكة الكوكب المراكشي

2023-10-16 / 19:18
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هبة بريس ـ رياضة

لا تساهل مع التصريحات التي يطلقها المدربون و اللاعبون و المسيرون بالبطولة المغربية، و خاصة تلك التي تنتقد التحكيم و الأجهزة المسيرة لكرة القدم المغربية.

هذا الأمر بات يظهر جليا من خلال قرارات لجنة الانضباط و الأخلاقيات بالجامعة الملكية المغربية لكرة القدم و التي أصدرت في الآونة الأخيرة جملة من القرارات كان من بينها تلك المتعلقة بإيقاف رضوان الحيمر.

و قررت لجنة الأخلاقيات بالجامعة توقيف رضوان الحيمر، مدرب فريق الكوكب المراكشي، لثلاث مباريات نافذة مع تغريمه مبلغ 50 ألف درهما، بسبب التصريحات التي أدلى بها والتي تسيء إلى هيئة الانضباط.

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‫5 تعليقات

  2. قال رَسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم من كان يؤمن بالله واليوم والآخر فليقل خيرا أو ليصمت

  5. سُئِلَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ عن أَكْثرِ ما يُدخلُ النَّاسَ الجنَّةَ ؟ فقالَ : تَقوى اللَّهِ وحُسنُ الخلُقِ ، وسُئِلَ عن أَكْثرِ ما يُدخِلُ النَّاسَ النَّارَ ، قالَ : الفَمُ والفَرجُ

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