الجامعة تعتبر تصريحات الحيمر “مسيئة” و توقفه عن دكة الكوكب المراكشي

هبة بريس ـ رياضة

لا تساهل مع التصريحات التي يطلقها المدربون و اللاعبون و المسيرون بالبطولة المغربية، و خاصة تلك التي تنتقد التحكيم و الأجهزة المسيرة لكرة القدم المغربية.

هذا الأمر بات يظهر جليا من خلال قرارات لجنة الانضباط و الأخلاقيات بالجامعة الملكية المغربية لكرة القدم و التي أصدرت في الآونة الأخيرة جملة من القرارات كان من بينها تلك المتعلقة بإيقاف رضوان الحيمر.

و قررت لجنة الأخلاقيات بالجامعة توقيف رضوان الحيمر، مدرب فريق الكوكب المراكشي، لثلاث مباريات نافذة مع تغريمه مبلغ 50 ألف درهما، بسبب التصريحات التي أدلى بها والتي تسيء إلى هيئة الانضباط.

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