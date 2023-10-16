كولومبيا تطلب من سفير إسرائيل الاعتذار ثم مغادرة أراضيها

هبة بريس ـ وكالات

في تطور جديد لتداعيات الحرب الفلسطينية الإسرائيلية، طلبت كولومبيا من سفير إسرائيل لديها بالاعتذار ثم مغادرة البلاد.

و حسب وكالات أنباء دولية، فقد طلب وزير الخارجية الكولومبي الفارو ليفا من السفير الإسرائيلي في بوغوتا “الاعتذار والمغادرة”، بعد رد الدبلوماسية الاسرائيلية على تصريحات للرئيس غوستافو بيترو تناول فيها الحرب بين إسرائيل وحماس.

ووصف ليفا على حسابه على منصة إكس تصريحات السفير غالي داغان ردا على بيترو بأنها “وقاحة مجنونة”.

وكان الرئيس الكولومبي شبّه الهجمات الاسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة باضطهاد النازيين لليهود خلال الحرب العالمية الثانية.

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