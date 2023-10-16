الاتحاد الأوروبي يعلن فتح ممر إنساني جوي إلى غزة عبر مصر

هبة بريس ـ وكالات

بعدما حذرت منظمة الصحة العالمية من أن نقص المياه والكهرباء والوقود في غزة سيتحول إلى “كارثة حقيقية” خلال 24 ساعة، أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين أن الاتحاد الأوروبي سيفتح ممرا إنسانيا جويا باتجاه القطاع عبر مصر.

وقالت ذات المسؤولة في العاصمة الألبانية تيرانا: “يحتاج الفلسطينيون في غزة إلى مساعدات إنسانية”، لذلك “نطلق ممرا إنسانيا عبر مصر”، مضيفة “ستنطلق أول رحلتين جويتين هذا الأسبوع وستحملان لوازم إنسانية إلى غزة”.

إلى ذلك، أفادت وكالات أنباء عربية عن عقد مصر قمة دولية لبحث “تطورات القضية الفلسطينية” السبت المقبل.

وفي حصيلة جديدة، قال مكتب حماس الإعلامي إن عدد الفلسطينيين الذين لقوا حتفهم جراء الهجمات الإسرائيلية على القطاع قد ارتفع إلى 2808.

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