لجنة الأخلاقيات توقف عضوا جامعيا لسنة نافذة بسبب تبادل السب مع المشجعين

هبة بريس ـ رياضة

عقوبات و قرارات صارمة في الأسابيع الأخيرة باتت تفرضها الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم من خلال لجانها التأديبية و الأخلاقيات في حق مسؤولين بارزين مما يوحي بأن عهد التساهل قد ولى.

آخر قرارات لجنة الأخلاقيات التابعة لجامعة الكرة هو توقيف رشيد البطاح، عضو المكتب المديري للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، وعضو المكتب المسير لفريق حسنية أكادير.

و تقرر وفق بلاغ للجنة توقيف العضو الجامعي السالف الذكر لمدة سنة نافذة مع تغريمه مبلغ 50 ألف درهما، لتبادله السب والشتم مع بعض المشجعين.

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