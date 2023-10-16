سيدي بنور: راعي غنم يقتل تاجر مخدرات ويبتر عضوه التناسلي

2023-10-16 / 19:07
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

قام أحد رعاة الغنم بدوار أولاد الطالب التابع لجماعة العطاطرة بإقليم سيدي بنور، مساء يوم أمس الأحد 15 اكتوبر الجاري، على قتل تاجر المخدرات بنفس المنطقة بعدما وجه له طعنات قاتلة انهت حياته على الفور .

وذكر مصدر محلي، أن الهالك المعروف بالاتجار في المخدرات دخل في خلاف مع الجاني، تطور إلى عراك و انتهى بتوجيه الأخير طعنات قاتلة إلى الضحية باستعمال السلاح الأبيض مع بتر عضوه التناسلي، وذلك بعدما حاول الهالك الاعتداء على الجاني أثناء رعي هذا الأخير لقطيع غنم.

وأشار المصدر ذاته إلى أن الجاني أحس ب”الحكرة” خصوصا وأن الضحية المبحوث عنه من طرف عناصر الدرك الملكي لدى سرية سيدي بنور، معروف باعتدائه المتكرر على الأشخاص، ومن بينهم أخ الجاني.

وفور إعلامها بوقوع الجريمة، انتقلت العناصر الدركية إلى مسرح الجريمة حيث قامت بتوقيف المشتبه به بعدما سلم نفسه طواعية، وعملت على اقتياده إلى المركز لتعميق البحث معه قبل تقديمه أمام العدالة.

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‫5 تعليقات

  1. هـذه هـي العدالـة ، هـذا هـو جـزاء المتاجـر بالمخـدرات و المعتـدي على الأبـريـاء وعلى أعـراض النـاس دون حسيـب ولا رقيـب ، يقـولون أنـه مبحـوث عنـه ، لـكن فـي الواقـع هنـاك مـن يحميـه ، هـل يصعب عليهـم توقيـفـه وتقـديمـه للعـدالـة ؟ كــلا!!!

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