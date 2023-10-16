فرنسا تفرض الإقامة الجبرية على القيادية الفلسطينية مريم أبو دقة

هبة بريس _ متابعة

أمر وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان ، الاثنين، بتوقيف القيادية الفلسطينية مريم أبو دقّة في مدينة مرسيليا قبيل توجهها إلى مدينة تولوز، ووضعها بالإقامة الجبرية على أن يتم ترحيلها.

وادعت وزارة الداخلية الفرنسية أن قرارها جاء بسبب “تهديد تمثله للنظام العام في سياق توترات شديدة مرتبطة بالحرب بين إسرائيل وحماس”، بحسب أمر مؤرخ الأحد، وتبلّغته أبو دقة اليوم، وتمكنت وكالة “فرانس برس” من الحصول على نسخة منه.

وأوضحت الوكالة الفرنسية أن “أمر الطرد هذا غير قابل للتطبيق على الفور لأن من الضروري توفير التنظيم المادي لمغادرة مريم أبو دقة، ونتيجة لذلك، هي رهن الإقامة الجبرية في بوش دو رون (جنوب شرق) لمدة 45 يوماً، حتى نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر مع الالتزام بالبقاء في المبنى الذي تقيم فيه في مرسيليا من الساعة العاشرة مساء حتى السابعة صباحاً”، والحضور يومياً الساعة 12,30 ظهراً إلى مركز الشرطة في وسط المدينة”، بحسب القرار.

وحصلت عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية أبو دقة، على تأشيرة لدخول فرنسا لمدة 50 يوماً من القنصلية الفرنسية في القدس في غشت حيث كان من المقرر أن تشارك في مؤتمرات مختلفة.

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