زلزال الحوز .. تخصيص 4 ملايير درهم لإعادة بناء المدارس المتضررة

2023-10-16 / 17:08
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هبة بريس _ الرباط

قال وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسي، في جواب على سؤال شفهي اليوم بالبرلمان أن كلفة إعادة بناء المدارس التي تضررت بسبب الزلزال بقد تكلف 4 ملايير درهم.

بنموسى الذي كان يتحدث عن التدابير التي تتخذها وزارته لمواجهة تداعيات زلزال الحوز، أكد أن عملية إعادة البناء للمؤسسات التعليمية الأكثر تضررا ستتكفل بها وكالة تنمية الأطلس الكبير.

وأكد الوزير على أنه يتم حاليا التصدي لعملية إطلاق الدراسات التقنية من أجل إعادة بناء المؤسسات المتضررة كي تصبح مهيئة لاستتقبال التلاميذ بمناسبة الموسم الدرسي المقبل.

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‫3 تعليقات

  1. واسي بنموسى من بين ما تعهدت به هذه الحكومة إيجاد حل للاساتذة المتعاقدين و ما يترتب عن ذلك من هدر لأبنائنا!!
    اليوم نحن وصلنا إلى عطلة و لكثرة الاضرابات ما زال ابناؤنا لم يتعدوا الحصة الأولى في بعض المواد!!
    طنجة كارثة بسبب تعنت الجانبين و استهتار بعض الاساتذة الذين لا تهمهم مصلحة الاجيال و ضياعها..!! و لن اتكلم عن المنتمون لبعض النقابات و الذين يسيرون القطاع خارج نطاق الإدارة و بمفهوم نتا صاحبي و معايا فالتكتل و في الليل!! هناك من اصبح عارا على هذه المهنة النبيلة و لا اعمم!! و طبعا السيد الوزير لم يقدم مصلحة ابناء الشعب على ما تم التسطير له!!

  2. اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله و إليك يرجع الأمر كله..

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