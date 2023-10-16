زلزال الحوز .. تخصيص 4 ملايير درهم لإعادة بناء المدارس المتضررة

هبة بريس _ الرباط

قال وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسي، في جواب على سؤال شفهي اليوم بالبرلمان أن كلفة إعادة بناء المدارس التي تضررت بسبب الزلزال بقد تكلف 4 ملايير درهم.

بنموسى الذي كان يتحدث عن التدابير التي تتخذها وزارته لمواجهة تداعيات زلزال الحوز، أكد أن عملية إعادة البناء للمؤسسات التعليمية الأكثر تضررا ستتكفل بها وكالة تنمية الأطلس الكبير.

وأكد الوزير على أنه يتم حاليا التصدي لعملية إطلاق الدراسات التقنية من أجل إعادة بناء المؤسسات المتضررة كي تصبح مهيئة لاستتقبال التلاميذ بمناسبة الموسم الدرسي المقبل.

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