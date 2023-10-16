شكيب بنموسى

زلزال الحوز .. بنموسى يعد بخيام تناسب ظروف فصل الشتاء

2023-10-16 / 16:55
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هبة بريس _ الرباط

قال شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة،، اليوم الإثنين 16 أكتوبر 2023، في معرض رده على الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، أن الوزارة لازالت بصدد تهيئ الحجرات الدراسية المناسبة لتمكين التلاميذ من التمدرس، في ظروف جيدة،

.وأشار إلى أن الوزارة ستعمل على تعويض هذه الخيام المؤقتة، بأخرى تناسب ظروف فصل الشتاء وتتلاءم مع الخصوصيات الطبيعية للمناطق المعنية.

وأضاف أنه سيتم توفير وحدات دراسية مسبقة الصنع على مدى شهرين، إذ سيبلغ عددها 1400 حجرة،

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