الجزائر : بعد “أزمة الحليب والمواد الأساسية “فقدان حبوب منع الحمل من الصيداليات

هبة بريس _ س ب

تفجر بالجزائر مؤخرا، نقاش وجدل بخصوص غياب حبوب منع الحمل من الصيدليات ، لتنضاف الى قائمة المواد المفقودة بدولة تطلق على نفسها القوة الاقليمية الضاربة.

الناشط الجزائري بمواقع التواصل الاجتماعي، سعيد بنسديرة، ورغم مايشاع بخصوص انبطاحه للمؤسسة العسكرية وقصر المرادية بالجزائر، الا أنه فجر هذه القضية عبر بث مباشر له حيث قال ان صيدليات بلاده تنعدم فيها حبوب منع الحمل .

وتساءل عدد من النشطاء الجزائريين الذين تفاعلوا مع “لايف “بنسديرة عن مصير عائدات البترول التي يُضخ جزء كبير منها في حسابات الجنرالات بالبنوك الاوربية ، فيما يتم صرف ملايير الدولارات لشراء الاسلحة الروسية ودعم مرتزقة البوليساريو .

جذير بالذكر أن الجزائر تعيش بشكل مستمر أزمة نقص مواد أساسية أبرزها القطاني ( عدس، فاصوليا وحمص ) الى جانب النقص الحاد في مادة الحليب الذي دفع بالجزائريين الى الوقوف في طوابير طويلة للحصول على هذه المادة الأساسية.

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