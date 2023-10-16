بسبب صمتهم..رشيد الإدريسي يصف المؤثرين ب”المرتزقة”

2023-10-16 / 16:22
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نجلاء مزيان : هبة بريس

أعرب الإعلامي المغربي رشيد الإدريسي عن استنكاره الشديد بسبب صمت بعض المؤثرين و عدم تفاعلهم ودعمهم للقضية الفلسطينية.

ونشر الإدريسي عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات أنستغرام تدوينة جاءت كالتالي :”ويقولون عن أنفسهم “مؤثرون” وهم في الحقيقة مرتزقة مواقع التواصل من أجل المال ولا شيء غير ذلك”.

وأضاف المتحدث ذاته قائلا: “يخافون على حساباتهم الرقمية والبنكية ويصمتون، هل تعلمون أن صمتكم يقتل كل يوم أطفالا، نساء وشيوخا في فلسطين؟ الحساب الحقيقي يوم الحساب، وحسابكم عند الله عسير”.

وواصل الإعلامي نفسه قائلا :”يمشي حساب ويجي حساب ولا حساب فوق حساب الخالق”.

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