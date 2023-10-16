“الرئيس الإسرائيلي” يحرض على المدنيين في غزة: “كلهم ضالعون في الحرب”

2023-10-16 / 15:41
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هبة بريس _ وكالات

حرض الرئيس الإسرائيلي، إسحق هرتسوغ، على قتل المدنيين في قطاع غزة، معتبرا أن كل من في غزة ضالعون في الحرب.

وتابع بأن سكان غزة غير منفصلين عمّا فعلته المقاومة الفلسطينية في هجومها الأخير على مستوطنات غلاف غزة.

وتابع لو كانوا منفصلين عن القضية لثاروا على حماس في القطاع، وذلك في تبرير لقرارات الاحتلال بقطع الماء والكهرباء والوقود عن قطاع غزة، وسقوط مدنيين في القصف الإسرائيلي.

وشدد هرتسوغ أن ما ترتكتبه إسرائيل بحق قطاع غزة المحاصر هو “دفاع عن النفس” بحسب تعبيره.

ولليوم العاشر على التوالي منذ 7 أكتوبر الجاري، يواصل الجيش الإسرائيلي شن غارات على غزة؛ ما أدى إلى استشهاد أكثر من 2500 فلسطينيا، وإصابة المئات، بحسب وزارة الصحة.

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‫4 تعليقات

  3. اي كان فعل فيكم هده الهجومات نحن ندافغ عن وطننا وعن مادا تدافعون انتم ياموجرمين

  4. نسال الله العلي القدير القوي على كل شيء ان ينتقم الله لنا منكم هو اعلم بي اجرامكم في هده الارض اامقدسة انشاالله ستخرجون منها الى جهنم

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