المغرب ضيف شرف الدورة الـ 37 لمعرض التذوق “غورمي” بمدريد

هبة بريس

سيكون المغرب ضيف شرف الدورة الـ 37 لمعرض غورمي بمدريد (Gourmets)، وهو أكبر حدث مخصص لفن الطبخ ومنتجات الأطعمة المعلبة في أوروبا، وذلك خلال الفترة ما بين 22 و25 أبريل القادم، حسبما أعلن المنظمون اليوم الإثنين.

ووفقا لمجموعة غورمي (Grupo Gourmets)، صاحبة المبادرة، فإن هذا الحدث يشكل مناسبة لتسليط الضوء على فن الطبخ المغربي، كما سيكون فرصة لاكتشاف وتذوق المنتجات المحلية والأطباق التقليدية للمملكة.

ووفقا لذات المصدر، ستتحول الأجنحة الخمسة لمعرض مدريد الشهير، بهذه المناسبة، إلى فضاء من النكهات والروائح العجيبة قصد إظهار ثقافة وفن الطبخ المغربي الغنية، ثمرة التأثير والتلاقح المتبادل عبر التاريخ، مع مختلف البلدان بإفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط.

وسيقام الجناح المغربي، الذي ستنظمه المؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق الصادرات “موروكو فوديكس”، على مساحة 300 متر مربع، وسيقدم، بأشكال مختلفة، تقاليد المطبخ العريقة للمملكة أمام أزيد من 100 ألف زائر مهني، الذين يأتون كل عام من مختلف مناطق العالم.

يذكر، أن معرض التذوق (Gourmets) يعتبر أكبر حدث أوروبي مخصص حصريا لمنتجات الأطعمة المعلبة، وواحدا من أكبر معارض المواد الغذائية التي تنظم على مستوى العالم.

ويستهدف هذا الحدث حصريا المهنيين المحليين والدوليين في قطاع الفنادق، وتقديم وتوزيع الأطعمة والمشروبات، وخدمات تقديم الطعام والتجارة المتخصصة.

واستقبل المعرض في نسخته الأخيرة، “التي تعد الأفضل في تاريخه”، 116 ألفا و257 زائر و2014 عارض. وقدمت هذه الدورة 55 ألف منتج و1500 منتج جديد، كما اقترحت 1200 نشاط بحجم أعمال يقدر بـ 200 مليون يورو

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