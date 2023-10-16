ماهو الظرف الوحيد الذي يمكن فيه للمغرب إيقاف تنفيذ “الاتفاق الثلاثي”؟
في ظل الأزمة الراهنة بين إسرائيل وحركة حماس، برزت العديد من الأسئلة بشأن اتفاقيات السلام الموقعة بين عدد من الدول العربية، والجانب الإسرائيلي.
وأعربت الرباط عن قلقها العميق جراء تدهور الأوضاع واندلاع الأعمال العسكرية في قطاع غزة، كما أدانت استهداف المدنيين من أي جهة كانت..
الخبير المغربي أوهادي سعيد، قال إن “الحرب المعلنة بين حماس وإسرائيل، تمثل امتحانات مهما لمن لازال لم يفهم الموقف المغربي الرسمي من الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي”.
وأضاف أن “منذ أن سوق خطأ الاتفاق الثلاثي “الأمريكي المغربي الإسرائيلي”، ظن العديد من المتتبعين أن المملكة المغربية قايضت القضية الفلسطينية بالاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء، وهو غير صحيح بالمرة”.
وتابع: “بيان الديوان الملكي واضح بشأن الموقف المغربي الثابت في هذه القضية، وهو تأييد حل الدولتين مع دعم الدولة الفلسطينة وعاصمتها القدس الشرقية”.
وبشأن مصير الاتفاق بين المغرب وإسرائيل، أوضح أن “المملكة المغربية لم تسمح بفتح سفارة بالرباط والإبقاء فقط على القائم بالأعمال،
كما أنها لم تتردد بالتنديد بالممارسات الإسرائيلية المستفزة، والسعي إلى مزيد من الاستيطان وقتل المواطنين الفلسطينيين العزل”.
وأشار إلى أن “الولايات المتحدة الأمريكية حاولت الضغط لدفع المملكة المغربية وبعض الدول العربية بالتنديد بما قامت به “حماس”، يوم السابع من أكتوبر، إلا أن المملكة المغربية رفضت قطعا ذلك
وجوابا عن مآل الاتفاق الثلاثي قال اوهادي أن ” المغرب مستعد لإيقاف تنفيذ الاتفاق الثلاثي، إذا تطورت الأمور إلى تغيير للوضع الميداني، ومحاولة إسرائيل التوسع أكثر وتغيير الخريطة الحالية
8 تعليقات
يجب على أي شخص ان يعرف مكانه .الجهل والكلام في أشياء خارج الاختصاص تسمى فضول .
الدستور المغربي واضح والخارجية تبقى بيد الملك وهو من سيقرر فيها انا شخصيا ضد هذه المضاهرة المدفوع ثمنها مسبقا للمنضمين والسبب لم نسمع لهم حس عندما قتل شباب في السعيدية ولم يخرجون للدفاع عن قضيتنا الاولى والمقدسة ولم يحرقوا علم النضام الجزائري المعفن الذي يحاربنا لعقود اما اسرءيل لم تحارب المغرب بل كانت بجانبنا في كل المحافل الدولية . وكدالك ان السياسة الداخلية للبلد كارثية والسبب اننا لا نستمع لمن لا صوت له ونختار من يتكلم عن الورد في بلدي.
ولماذا إيقاف الاتفاق الثلاثي وكل العرب لهم علاقات مع إسرائيل.
مصالحنا مع اسرائيل وليس مع اي طرف اخر
لا لايقاف الاتفاق الثلاثي
نحن مع اسرائيل قلبا وقالبا
اسرائيل معترفة بمغربية الصحراء
فلسطين لم تعترف ولن تعترف
انا مع اسرائيل وسابقى اناصرها
عندما نبتعد عن الأساس الذي خلقنا من أجله والذي هو عبادة الله و اتباع تعاليمه سبحانه نصبح بلا روح ولا ضمير. إنا لله وإنا إليه راجعون
سؤال ادا تم تهجير سكان غزة بالقوة من ارضهم مادا سيفعل المغرب حينها ومادا سيفعل هؤلاء المتفيقهون الدين يقولون ان اسراءىيل ساعدتنا داءىما
انها الاراضي المقدسة ياحبيبي ادا كنت صهيوني في جلباب مغربي فقد كشفت نفسك
ولاتحسبن الله غافلا عما يفعل الضالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار.
هناك احتمال وارد جدا لم يكن في الحسبان ماذا لو انتصرت حماس ماذا عن المغرب حنئذ
أوافقك الرد وفعلا كان يجب على المغرب إدانة ما قامت به حماس اللتي هاجمت المدنيين والعسكريين وجلبت النار والدمار والتجويع والقتل على الفلسطيننين حماس اجهضت فرصة سلام مع العرب من أعطى الأوامر لحماس بهدا الانتحار الجماعي والتهجير
الشعارات والهرطقات لا تنفع
نحن عندنا عدو واحد ويديه ملطختين بدماء اخواننا وهو النظام السرطاني المصطنع الشرقي واللدي لن يتهاون على تدميرنا لو اتيحت له الفرصة
ت
مع احتراماتي للسيد الخبير، في العلاقات الدولية لا مجال للعاطفة، هناك مصالح متبادلة فقط، هل انت فلسطيني اكثر من محمود عباس الذي تبرأ من حماس حيث قال بأن حماس لا تمثل الفلسطينيين، هل تتدكر بان المغرب قوى علاقاته مع اسرائيل الشقيقة عندما كان عسكر الجزائر يهدد باحتلال المغرب في 48 ساعة وهدد بقصف الرباط ومراكش و الميناء المتوسطي بطنجة حيث نصب الصواريخ الباليستيكية تجاه المغرب، هل يعلم الخبير بأن هناك اكثر من مليون إسرائيلي من اصل مغربي يفتخرون بحملهم الجنسية المغربية و منهم من قتلتهم حماس في الاعتداء الارهابي المباغت، على مضغضغي العواطف الاطمئنان بأن المغرب سيسير في علاقته مع إسرائيل الشقيقة إلى أبعد الحدود ويفتح السفارة في الرباط و القنصلية في الداخلة . المصالح العليا للوطن فوق أي اعتبار و لا مجال للاساطير.