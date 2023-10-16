محاربة الغش و إحتكار الزيتون ..مداهمة معصرة وضبط 16 طن

2023-10-16 / 12:14
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

في اطار محاربة إحتكار مادة الزيتون من أجل الرفع من تسعيرته في السوق الوطنية، تمكنت خلية الدرك البيئي التابعة القيادة الجهوية بمكناس، من مداهمة معصرة زيت الزيتون في المنطقة المحيطة، حيث تم ضبط 16 طنًا من زيت الزيتون.

العملية جاءت بالتعاون بين الدرك البيئي في مكناس والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية. تم تأمين المعصرة واستجواب أصحابها وصاحب الزيوت المحجوزة بناءً على توجيهات النيابة العامة.

وبعد إجراء التحاليل المخبرية على الزيت الزيتون المخزن داخل المعصرة في منطقة النعيم بجماعة مكناس،
تبين أنه مزيف وتم خلطه بالزيوت النباتية. وبناءً على هذه النتائج، تم تقديم المتهمين في هذه الحالة إلى القضاء،وتم تدمير الزيت المحجوز بواسطة المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.

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‫5 تعليقات

  1. ألف تحية لشرفاء المغرب المغاربة أبا عن جد .ضرب الفساد والمفسدين أخلاق يتمتع بها فقط المغاربة الشرفاء الأصليين ومن لا يقوم بواجبه كمواطن مغربي أصيل وشريف فإن أصله ليس مغربي .

  2. ها لي قلنالكم المجرمين منعدمو الضمير تيتسناو غير الفرصة باش يعطيو السموم اعباد الله مقابل الإثراء الغير المشروع .غيبقاو يخلونا ويبيعها ب 80درهم لللتر.حسبي الله ونعم الوكيل.

  5. هناك كثير من الأطفال يسرقون الزيتون ويبعونه المشكل الاكبر بعد مشكل التربية هو الذي يقبل الزيتون من هؤلاء الأطفال ويساعدهم على السرقه

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