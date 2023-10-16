محاربة الغش و إحتكار الزيتون ..مداهمة معصرة وضبط 16 طن

ع اللطيف بركة : هبة بريس

في اطار محاربة إحتكار مادة الزيتون من أجل الرفع من تسعيرته في السوق الوطنية، تمكنت خلية الدرك البيئي التابعة القيادة الجهوية بمكناس، من مداهمة معصرة زيت الزيتون في المنطقة المحيطة، حيث تم ضبط 16 طنًا من زيت الزيتون.

العملية جاءت بالتعاون بين الدرك البيئي في مكناس والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية. تم تأمين المعصرة واستجواب أصحابها وصاحب الزيوت المحجوزة بناءً على توجيهات النيابة العامة.

وبعد إجراء التحاليل المخبرية على الزيت الزيتون المخزن داخل المعصرة في منطقة النعيم بجماعة مكناس،

تبين أنه مزيف وتم خلطه بالزيوت النباتية. وبناءً على هذه النتائج، تم تقديم المتهمين في هذه الحالة إلى القضاء،وتم تدمير الزيت المحجوز بواسطة المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.

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