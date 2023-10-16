تَعَاطَف مع فلسطين ..”مزراوي” يرد على هجوم الإعلام الألماني

هبة بريس _ القسم الرياضي

بعد إعلانه تعاطفه مع الشعب الفلسطيني شن الإعلام الألماني هجمة شرسة ضد الدولي المغربي نصير مزراوي مدافع بايرن ميونيخ لكرة القدم،

مزراوي لم يقف مكثوف الأيدي بل رد على الهجوم الذي شنه الإعلام الألماني قائلا في تصريح إعلامي: “أولا وقبل كل شيء، أود أن أقول؛ إنه من المخيب للآمال حقا أن أضطر إلى شرح ما أمثله. هناك وضع يتم فيه قتل الآلاف من الأبرياء. موقفي هو أنني سأعمل من أجل السلام والعدالة في هذا العالم”.

وأضاف: “هذا يعني أنني سأظل دائما ضد كل أنواع الإرهاب والكراهية والعنف. وهذا شيء سأقف خلفه دائما”.

وواصل: “لهذا السبب، لا أفهم لماذا يعتقد الناس العكس عني، ولماذا أنا مرتبط بمجموعات تحض على الكراهية؟ اليوم لا يتعلق بما أعتقده أو تعتقده، فالأبرياء يُقتلون كل يوم بسبب هذا الصراع الرهيب الذي خرج عن السيطرة. علينا جميعا أن نكون ضده ونتحدث ضده. هذا مجرد غير إنساني”.

واختتم: “أخيرا، أود أن أوضح أنه لم يكن في نيتي أبدا الإساءة أو إيذاء أي شخص، بوعي أو بغير وعي”.

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