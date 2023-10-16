” بوريطة” يتباحث مع أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

2023-10-16 / 11:19
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هبة بريس _!لرباط

أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، الأحد 15 أكتوبر 2023، اتصالا هاتفيا، مع أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حسين الشيخ.

وأفادت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بأن هذه المباحثات الهاتفية بين الوزيرين، تأتي بتعليمات من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، والرئيس الفلسطيني، محمود عباس، وفي إطار التنسيق المستمر بين البلدين.

وقد تم خلال هذه المحادثة الهاتفية، وفق المصدر ذاته، التطرق إلى ضرورة بذل جهد مشترك لوقف الحرب وحماية المدنيين وإيصال مساعدات إنسانية ومنع تهجير الفلسطينيين، مع ضرورة وجود مسار سياسي يرتكز على الشرعية الدولية والقانون الدولي لإحلال السلام والأمن والاستقرار.

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