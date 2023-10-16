Israeli soldiers stand near a vehicle with the dead body of a man who was killed following a mass-infiltration by Hamas gunmen from the Gaza Strip, in Sderot, southern Israel October 7, 2023. REUTERS/Ammar Awad

“صواريخ حماس” تصرع 1400 إسرائيلي

2023-10-16 / 10:15
6
هبة بريس _ وكالات

أعلن الجيش الإسرائيلي، الإثنين، مقتل ما لا يقل عن 291 جنديا، وذلك في حصيلة جديدة بعد عشرة أيام من الهجوم المباغت الذي شنته حركة حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانيال هغاري، في مؤتمر صحفي “قمنا بإخطار عائلات 199 مختطفا”.

وكانت إسرائيل أعلنت سابقا وجود 155 مختطفا، حسبما ذكرت وكالة “فرانس برس”.

وأكد الجيش الإسرائيلي أنه “لا يوجد وقف لإطلاق النار في غزة ونواصل الهجمات”،

وأسفر الهجوم الذي شنته حماس عن مقتل أكثر من 1400 شخص، واختطاف العشرات،

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of حصيلة ضحايا النزاع بالسودان تتجاوز 9 آلاف قتي_ل

حصيلة ضحايا النزاع بالسودان تتجاوز 9 آلاف قتي_ل

2023-10-16 / 10:09
Photo of القصف الإسرائيلي يصرع 2750 فلسطيني

القصف الإسرائيلي يصرع 2750 فلسطيني

2023-10-16 / 09:22
Photo of الجيش الإسرائيلي.. “سنمتنع ” مؤقتا عن استهداف طرق الإخلاء

الجيش الإسرائيلي.. “سنمتنع ” مؤقتا عن استهداف طرق الإخلاء

2023-10-16 / 09:16
Photo of الجيش الإسرائيلي: “حماس تحتجز 155 رهينة و نتواصل مع عائلاتهم لإبلاغهم”

الجيش الإسرائيلي: “حماس تحتجز 155 رهينة و نتواصل مع…

2023-10-15 / 23:04
Photo of بعد سخط الشعب على صمت تبون.. الجزائر تعلن تكفلها بتنظيم مباريات فلسطين الكروية

بعد سخط الشعب على صمت تبون.. الجزائر تعلن تكفلها…

2023-10-15 / 22:05
Photo of الجامعة العربية والاتحاد الأفريقي يحذران من “إبادة جماعية” في غزة

الجامعة العربية والاتحاد الأفريقي يحذران من “إبادة جماعية” في…

2023-10-15 / 20:16
Photo of الجيش الإسرائيلي: “ننتظر قرارا سياسيا بشأن توقيت الهجوم الكبير على غزة”

الجيش الإسرائيلي: “ننتظر قرارا سياسيا بشأن توقيت الهجوم الكبير…

2023-10-15 / 18:37
Photo of من مآسي غزة…مسن يفقد 15 فردا من عائلته

من مآسي غزة…مسن يفقد 15 فردا من عائلته

2023-10-15 / 17:41
Photo of لهذا السبب لم يلق نتنياهو خطابا أمام جنوده

لهذا السبب لم يلق نتنياهو خطابا أمام جنوده

2023-10-15 / 15:10
Photo of وزير الخارجية الايراني: الساعات القليلة المقبلة قد تكون مفاجئة إذا لم تتوقف الحرب

وزير الخارجية الايراني: الساعات القليلة المقبلة قد تكون مفاجئة…

2023-10-15 / 13:32

‫6 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق