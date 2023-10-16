“صواريخ حماس” تصرع 1400 إسرائيلي
هبة بريس _ وكالات
أعلن الجيش الإسرائيلي، الإثنين، مقتل ما لا يقل عن 291 جنديا، وذلك في حصيلة جديدة بعد عشرة أيام من الهجوم المباغت الذي شنته حركة حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر.
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانيال هغاري، في مؤتمر صحفي “قمنا بإخطار عائلات 199 مختطفا”.
وكانت إسرائيل أعلنت سابقا وجود 155 مختطفا، حسبما ذكرت وكالة “فرانس برس”.
وأكد الجيش الإسرائيلي أنه “لا يوجد وقف لإطلاق النار في غزة ونواصل الهجمات”،
وأسفر الهجوم الذي شنته حماس عن مقتل أكثر من 1400 شخص، واختطاف العشرات،
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6 تعليقات
رقم مبالغ فيه. حرب غير مفهومة. دعاية اعلامية.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
اللهم انصر اخواننا المسلمين
اللهم انصر اخوننا الفلسطينين
حماس لا زال لديها الكثير لكن يجب آن تسرع