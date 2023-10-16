حصيلة ضحايا النزاع بالسودان تتجاوز 9 آلاف قتي_ل

2023-10-16 / 10:09
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هبة بريس _ وكالات

قال مسؤول رفيع في الأمم المتحدة، الأحد، إن النزاع بالسودان خلف مقتل ما لا يقل عن 9 آلاف شخص ، وذلك منذ بدء المعارك بين طرفي المكون العسكري قوات الجيش والدعم السريع منتصف أبريل الماضي.

وأوضح نائب الامين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، مارتن غريفيث، في بيان، أن أكثر من 9 آلاف شخص قتلوا جراء الحرب وأن 25 مليون شخص آخرين في حاجة إلى مساعدات إنسانية.

وأشار الى أن الاشتباكات على أسس عرقية تتزايد خاصة في إقليم دارفور، فيما لا تتوقف التقارير المروعة عن حالات الاغتصاب والعنف الجنسي.

وقال المسؤول الاممي إن خطة الاستجابة الإنسانية تلقت تمويلا بنسبة 33 في المئة من إجمالي 2.6 مليار دولار وهو المبلغ المطلوب لتقديم المساعدات، مشيرا الى أن العاملين في المجال الإنساني لم يتمكنوا من ايصال الإغاثة إلى بعض المناطق بسبب نقص التمويل.

وأفاد بأن الخدمات الأساسية تتعرض للانهيار، حيث خرجت أكثر من 70 في المئة من المرافق الصحية في مناطق النزاع عن الخدمة.

يذكر أن النزاع المسلح بالسودان بين قوات الجيش والدعم السريع اندلع فيما تشهد البلاد انسدادا سياسيا . حيث تأجل التوقيع على اتفاق لإنهاء الأزمة التي تعيشها البلاد بسبب خلافات حول شروط دمج قوات الدعم السريع في الجيش وهو بند أساسي في اتفاق السلام الذي تم التوصل إليه.

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