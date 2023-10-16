القصف الإسرائيلي يصرع 2750 فلسطيني

2023-10-16 / 09:22
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هبة بريس _ وكالات

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية التابعة لحماس في قطاع غزة، الإثنين، ارتفاع حصيلة القتلى جراء القصف الإسرائيلي إلى نحو 2750 شخصا منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل والحركة الفلسطينية.

وأوردت الوزارة في بيان مقتضب “نحو 2750 شهيداً وأكثر من 9700 جريح” في القصف الجوي والمدفعي المكثف الذي تنفّذه إسرائيل على القطاع المحاصر، بعد عملية غير مسبوقة شنّتها الحركة ضد الدولة العبرية في السابع من أكتوبر.

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‫5 تعليقات

  5. أمريكا زعما عايقة كاتعون إسرائيل على غزة الضعيفة
    ولمن ربي لا يحب الظلم وسترون النصر بإذن الله تعالى مهما كانت قوة العدو قالى تعالي
    ﴿أَوَلَم يَسيروا فِي الأَرضِ فَيَنظُروا كَيفَ كانَ عاقِبَةُ الَّذينَ كانوا مِن قَبلِهِم كانوا هُم أَشَدَّ مِنهُم قُوَّةً وَآثارًا فِي الأَرضِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنوبِهِم وَما كانَ لَهُم مِنَ اللَّهِ مِن واقٍ﴾ [غافر: 21]

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