القصف الإسرائيلي يصرع 2750 فلسطيني

هبة بريس _ وكالات

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية التابعة لحماس في قطاع غزة، الإثنين، ارتفاع حصيلة القتلى جراء القصف الإسرائيلي إلى نحو 2750 شخصا منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل والحركة الفلسطينية.

وأوردت الوزارة في بيان مقتضب “نحو 2750 شهيداً وأكثر من 9700 جريح” في القصف الجوي والمدفعي المكثف الذي تنفّذه إسرائيل على القطاع المحاصر، بعد عملية غير مسبوقة شنّتها الحركة ضد الدولة العبرية في السابع من أكتوبر.

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