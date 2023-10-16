الجيش الإسرائيلي.. “سنمتنع ” مؤقتا عن استهداف طرق الإخلاء

2023-10-16 / 09:16
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هبة بريس _ وكالات

قال الجيش الإسرائيلي إنه “سيمتنع” موقتا الإثنين عن استهداف طريق الإخلاء الذي يصل شمال قطاع غزة بجنوبه، في وقت يتحضر فيه لشن عملية برية تستهدف حركة حماس التي تسيطر على القطاع.

وكتب المتحدث باسم الجيش باللغة العربية أفيخاي أدرعي على منصة “إكس” أن الجيش “سيمتنع عن استهداف المحور المحدد (شارع صلاح الدين) بين الساعة 08:00 صباحًا (05,00 ت غ) ولغاية الساعة 12:00 ظهرًا (09,00 ت غ)”.

وأضاف “حرصًا على سلامتكم استغلوا الفترة الزمنية القريبة من أجل الانتقال جنوبًا من شمالي القطاع ومدينة غزة جنوبا إلى خان يونس”

في بيان آخر، قال الجيش إنه خصص طريقين بهدف الإخلاء.

وأكد المتحدث جونثان كونريكوس في وقت سابق الإثنين “أبلغنا سكان غزة أن هذه الطرق ستكون آمنة للاستخدام”.

وفي السياق، قال رئيس المكتب الإعلامي لحكومة حماس، سلامة معروف، إن الحركة لم تتلق أي تأكيد من الجانب المصري حول نوايا فتح المعبر، أو بدء هدنة مع الجانب الإسرائيلي في جنوب القطاع.

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‫6 تعليقات

  5. أمريكا وإسرائيل وكثير العالم متعاونين علر غزة ولكن إذا كان الله معك فمن عليك

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