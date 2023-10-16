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طقس الاثنين.. غيوم مع احتمال نزول قطرات مطرية

2023-10-16 / 09:07
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هبة بريس _ الرباط

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم الإثنين، أن تكون الأجواء حارة نسبيا داخل منطقة سوس والأقاليم الجنوبية.

كما يتوقع أن تتكون كتل ضبابية خلال الصباح فوق سهول المحيط الأطلسي الشمالية وشمال غرب الأقاليم الجنوبية، فضلا عن نزول قطرات مطرية متفرقة فوق مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين 07 و14 درجة بمرتفعات الأطلس والريف والهضاب العليا الشرقية، ما بين 20 و25 درجة بجنوب البلاد وبمنطقة سوس. وستكون ما بين 14 و20 درجة فيما تبقى من ربوع المملكة.

أما درجات الحرارة خلال النهار، فستعرف بعض الانخفاض بالجنوب، بينما سترتفع بعض الشيء بباقي الأرجاء.

وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية، وهادئا إلى قليل الهيجان بالبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج ما بين الدار البيضاء وطرفاية، وقليل الهيجان بباقي السواحل.

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