الجيش الإسرائيلي: “حماس تحتجز 155 رهينة و نتواصل مع عائلاتهم لإبلاغهم”

هبة بريس ـ وكالات

تواصل إسرائيل استعداداتها لتنفيذ اجتياح بري في غزة بعد أن مددت المهلة التي منحتها للفلسطينيين لإخلاء المنطقة.

فيما أكد الجيش الإسرائيلي أنه ينتظر “قرارا سياسيا” بشأن توقيت الهجوم الكبير على القطاع.

هذا، وأكدت إسرائيل استئناف إمداد جنوب قطاع غزة بالمياه، فيما حذّر الاتحاد الأفريقي والجامعة العربية من أن اجتياحا بريا إسرائيليا لقطاع غزة “قد يفضي إلى إبادة جماعية غير مسبوقة”.

من جانبها، أكدت الأمم المتحدة أن الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة كشفت عن “كارثة إنسانية غير مسبوقة”.

في حين أكد الجيش الإسرائيلي أن حماس تحتجز 155 رهينة، وأنه تواصل مع عائلاتهم لإبلاغها بذلك.

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