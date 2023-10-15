وزارة الأوقاف و الشؤون الإسلامية: “فاتح ربيع الثاني يوم الثلاثاء”

هبة بريس ـ الرباط

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن فاتح شهر ربيع الثاني 1445هـ هو يوم الثلاثاء 17 أكتوبر 2023.

و أنهت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إلى علم المواطنين أنها راقبت هلال شهر ربيع الثاني لعام 1445هـ، بعد مغرب يوم الأحد 29 ربيع الأول 1445هـ موافق 15 أكتوبر 2023م، و اتصلت بجميع مندوبي الشؤون الإسلامية، وبوحدات القوات المسلحة الملكية المساهمة في مراقبة الهلال فأكدوا لها جميعا عدم ثبوت رؤيته.

وعليه فإن شهر ربيع الأول يكون قد استكمل الثلاثين يوما، ويكون فاتح شهر ربيع الثاني هو يوم الثلاثاء 17 أكتوبر 2023.

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