بعد سخط الشعب على صمت تبون.. الجزائر تعلن تكفلها بتنظيم مباريات فلسطين الكروية

2023-10-15 / 22:05
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هبة بريس _ الرباط 

سخط شعبي كبير على تبون و جنرالات العسكر بالجزائر بسبب صمت قصر المرادية عن ما يقع في فلسطين في الأيام الأخيرة، هذا الصمت الذي تحول من مواقع التواصل الاجتماعي إلى الشوارع في عدد من المدن و كذا الملاعب الكروية التي رفع فيها الجزائريون شعارات تندد بصمت حكام بلادهم.

و لدغدعة المشاعر من جديد، لجأ نظام تبون و شنقريحة لخطة بديلة بعدما عجزوا عن الوفاء بالشعارات الفضفاضة التي تغنوا بها طيلة السنوات الماضية بخصوص دعمهم لفلسطين، حيث قرروا تنظيم مباريات منتخب فلسطين لكرة القدم.

و تحول قرار حكام الجزائر لمادة دسمة للسخرية، حيث عبر عدد من أحرار الجزائر عن امتعاضهم من الطريقة التي يستغبي بها جنرالات العسكر الشعب، حيث عوض قرارات قوية و ملموسة سارعوا للإعلان بشكل مقزز بتنظيم مقابلات فلسطين الكروية و كأن الفلسطينين لا تنقصهم حاليا سوى كرة القدم.

فلسطين و شعبها الذين يموتون جوعا و عطشا تحت الحصار لا ينتظرون من تبون و نظام بلده تنظيم مباريات كرة قدم لفلسطين، بل ينتظرون دعما صريحا و ملموسا على أرض الواقع عوض الشعارات الرنانة في ميكروفونات الملتقيات و الخطب الإعلامية.

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‫7 تعليقات

  2. ياامة ضحكت من جهلها الامم ماقيل في هذا الخبر لن يقوله حتى متشرد يبات في الخلاء قوم هبل لادين لاملة لاعقل

  4. من أسباب تراجع هذه الجريدة هبة بريس مثل هذه المقالات التافهة عوض ان تبحث عن الاخبار تشعل الفتن

  6. اقولها من حرقي قلبي يا صاحب المقال على الأقل الجزائر لم تطبع مع الصهاينة

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