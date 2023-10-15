البرلمان يجيز للسجناء “حسني السلوك” إجازة عائلية 15 يوما

هبة بريس – الرباط

صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب المغربى بالأغلبية على مشروع قانون تنظيم وتدبير المؤسسات السجنية، والذى يرخص للسجناء الذين قضوا ثلث العقوبة بالخروج في اجازة عائلية لاتتعدى 15 يوما .

المشروع الذي حضي بموافقة 15 ومعارضة وامتناع 9 اعضاء اخرين، يمنح السجناء ممن قضوا ثلث عقوبتهم الحبسية ويتمتعون بحسن سلوكهم اجازة خمسة عشر يوما خاصة بمناسبة الأعياد الوطنية والدينية أو بقصد الحفاظ على الروابط العائلية .

وينص مشروع القانون على عدد من الحقوق لصالح السجناء أبرزها ما جاء في المادة 2014، والتي نصت على أنه “يجوز للإدارة المكلفة بالسجون بأن تمنح المساجين الذين قضوا ثلث العقوبة ويتمتعون بحسن سلوكهم، إما تلقائيا أو بناء على اقتراح من مدير المؤسسة السجنية رخصا للخروج لمدة لا تتعدى خمسة عشر يوما خاصة بمناسبة الأعياد الوطنية والدينية أو بقصد الحفاظ على الروابط العائلية”.

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