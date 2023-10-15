الكاف تختار طاقم تحكيمي من جزر موريس لقيادة لقاء الأسود و ليبيريا

2023-10-15 / 20:34
6

هبة بريس ـ رياضة

حلت بعثة المنتخب الوطني المغربي بأرض الوطن و بالضبط مطار أكادير الدولي قادمة من أبيدجان الايفوارية بعد أن أجرى رفاق غانم سايس مقابلة ودية هناك مساء أمس.

و سيخوض المنتخب المغربي مباراة ثانية خلال هذا التوقف الدولي و ذلك أمام منتخب ليبيريا لحساب الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس إفريقيا للأمم.

وعينت لجنة التحكيم التابعة للكاف طاقما تحكيميا من جزر موريس بقيادة أحمد امتحاز هيرلال، بمساعدة سليمان أمل الدين وجون مارك جيف بتيا.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of منتخب بلجيكا يفوز بالدوري الملكي المغربي للقفز على الحواجز

منتخب بلجيكا يفوز بالدوري الملكي المغربي للقفز على الحواجز

2023-10-15 / 22:08
Photo of لقجع: “بيدروس قام بعمل كبير و ما وصلنا له يتطلب العمل للحفاظ على المكتسبات”

لقجع: “بيدروس قام بعمل كبير و ما وصلنا له…

2023-10-15 / 19:19
Photo of بحضور رئيس الجامعة.. تقديم مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم النسوية

بحضور رئيس الجامعة.. تقديم مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم…

2023-10-15 / 18:44
Photo of أكادير..انطلاق الدورة الـ24 لرالي المغرب

أكادير..انطلاق الدورة الـ24 لرالي المغرب

2023-10-15 / 10:15
Photo of المنتخب الوطني المغربي يتعادل مع ساحل العاج في مباراة ودية

المنتخب الوطني المغربي يتعادل مع ساحل العاج في مباراة…

2023-10-14 / 20:08
Photo of ” زياش ” يتضامن مع فلسطين ويحذر من مغالطات الإعلام

” زياش ” يتضامن مع فلسطين ويحذر من مغالطات…

2023-10-14 / 16:47
Photo of ايران تتفي الحكم على رونالدو بـ 99 جلدة

ايران تتفي الحكم على رونالدو بـ 99 جلدة

2023-10-14 / 13:24
Photo of الركراكي يؤكد جاهزية أسود الأطلس لمواجهة ساحل العاج

الركراكي يؤكد جاهزية أسود الأطلس لمواجهة ساحل العاج

2023-10-13 / 20:26
Photo of لقجع : هل هناك لاعب اسمه إبراهيم في تاريخ المنتخب الإسباني؟

لقجع : هل هناك لاعب اسمه إبراهيم في تاريخ…

2023-10-13 / 15:42
Photo of لقجع يكشف تفاصيل مميزة عن ملعب الدار البيضاء الجديد وسعته التي تصل ل 110 ألف

لقجع يكشف تفاصيل مميزة عن ملعب الدار البيضاء الجديد…

2023-10-13 / 12:55

‫6 تعليقات

  4. المنتخب المغربي ينقص يوما بعد من ترتيب الفيفا وإنجاز كأس العالم يختفي يوما بعد يوم

  6. عليهم الانتصار وجلب الكأس في ادغال افريقيا…وليس في المغرب… مباراة كوديفوار ابانت عن مستوى ضعيف جدا.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق