الكاف تختار طاقم تحكيمي من جزر موريس لقيادة لقاء الأسود و ليبيريا

هبة بريس ـ رياضة

حلت بعثة المنتخب الوطني المغربي بأرض الوطن و بالضبط مطار أكادير الدولي قادمة من أبيدجان الايفوارية بعد أن أجرى رفاق غانم سايس مقابلة ودية هناك مساء أمس.

و سيخوض المنتخب المغربي مباراة ثانية خلال هذا التوقف الدولي و ذلك أمام منتخب ليبيريا لحساب الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس إفريقيا للأمم.

وعينت لجنة التحكيم التابعة للكاف طاقما تحكيميا من جزر موريس بقيادة أحمد امتحاز هيرلال، بمساعدة سليمان أمل الدين وجون مارك جيف بتيا.

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