البيضاء: إيداع مستخدمة إستولت على أموال زبناء وكالة بنكية بالسجن

2023-10-15 / 21:24
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

أودعت النيابة العامة بالمحكمة الزجرية عين السبع، مستخدمة بمركز للاتصال بالبيضاء ، تبلغ من العمر 28 سنة، سجن عكاشة، في انتظار محاكمتها بتهم خيانة الأمانة والنصب والاحتيال والمس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات البنكية واستعمالها بشكل تدليسي.

وكانت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء، قد أوقفت المستخدمة الخميس الماضي،
على خلفية شكاية تقدم بها الممثل القانوني لأحد الأبناك الوطنية، في شأن تسجيل عمليات سحب غير مشروعة لمبالغ مالية من أرصدة مجموعة من الزبناء، حيث أظهرت الأبحاث والتحريات المنجزة أن المشتبه فيها التي تعمل بمركز نداء متعاقد مع هذه المؤسسة البنكية، استغلت وظيفتها للولوج إلى قاعدة بيانات الزبناء والتواصل معهم بغرض تعريضهم للنصب والاحتيال والاستيلاء على مبالغ مالية من حساباتهم.

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‫7 تعليقات

  7. شي كيجاهد في غزة وشي كيسرق في إخوته ضمير ميت وتبقى المسؤؤلية على الوالدين اللذين لم يربوا أولادهم على الأمانة .

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