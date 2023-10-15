نقابة UMT تستنكر استخفاف الوزارة مع المطالب المشروعة لنساء و رجال التعليم

ع اللطيف بركة : هبة بريس

استنكر المجلس الوطني للجامعة الوطنية للتعليم UMT الاستخفاف الذي تعاطت به الوزارة مع المطالب المشروعة لنساء ورجال التعليم ، وتخليها عن المنهجية التشاركية في إعداد النظام الأساسي، ويؤكد رفضه لمضامينه في صيغته الحالية، ويجدد دعمه لنضالات كل الفئات التعليمية.

و في سياق الموضوع ، عقدت الجامعة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل ، مجلسها الوطني الاستثنائي في ظروف استثنائية يوم أمس السبت 14 أكتوبر 2023 بالمقر المركزي للاتحاد المغربي للشغل، حيث استهل الكاتب العام الوطني كلمته حول مسار إعداد النظام الأساسي الذي كان في بدايته يمر في جو تشاركي يطبعه التفاوض البناء لإخراج نظام أساسي عادل ومنصف ومحفز وموحِّد، قبل إخلال الوزارة بالتزاماتها وتخليها عن المنهجية التشاركية ومرورها بشكل انفرادي للسرعة القصوى في تمرير نظام أساسي خلق الاحتقان والتفرقة لعدم إستجابته للمطالب المشروعة لنساء ورجال التعليم، نتج عنه غليان غير مسبوق بالقطاع .

وبعد تداول عضوات وأعضاء المجلس الوطني في مختلف مضامين النظام الأساسي الذي ظل رهين الفكر المقاولاتي المهدد للحق في الوظيفة العمومية، دون الحسم في معضلة التوظيف الجهوي، ودون أن يأخذ بعين الاعتبار النقط الخلافية الجوهرية التي قدمتها الجامعة الوطنية للتعليمUMT

وعليه فإن المجلس الوطني يعلن للشغيلة التعليمية ولعموم الرأي العام ما يلي :

تثمينه عاليا موقف المكتب التنفيذي للجامعة الوطنية للتعليم المتشبث بضرورة إنصاف الفئات المتضررة.

رفضه لمضامين النظام الأساسي في صيغته الحالية

تأكيده أن إنفراد الوزارة بتنزيل نظام أساسي غير عادل و غير منصف و غير محفز و غير موحد، وتراجعها عن المقاربة التشاركية المعتمدة في إعداده كان السبب المباشر في الاحتقان الذي تشهده الساحة التعليمية .

استنكاره الشديد عدم وفاء الوزارة الوصية بوعودها في آخر اجتماع للجنة العليا، بإعطائهم مهلة لتقديم التعديلات حول الملفات غير المتفق بشأنها، وهي نفسها الملفات التي تسببت في اندلاع الاحتجاجات وارتفاع منسوب الاحتقان .

مطالبته الوزارة بفتح حوار بخصوص النقط الخلافية قبل إخراج المراسيم والقرارات التنظيمية .

تنديده تمرير نظام التعويضات دون عرضه على اللجنة التقنية و اللجنة العليا

رفضه القاطع تملص الوزارة من إلتزاماتها اتجاه جميع الفئات المتضررة

دعوته نساء وجال التعليم إلى عدم الانسياق وراء الحملات المغرضة والهدامة وخطاب التبخيس الذي يستهدف العمل النقابي المسؤول.

يؤكد إنخراط الجامعة الوطنية للتعليمUMT في كل النضالات التي تخوضها الشغيلة التعليمية حتى تحقيق المطالب وإنصاف جميع الفئات المتضررة.

تشبته بالتنسيق النقابي الرباعي كخيار استراتيجي ووحدوي للدفاع عن حقوق وكرامة نساء ورجال التعليم مع تفويض المكتب التنفيذي تدبير المرحلة المقبلة .

دعوته كافة نساء و رجال التعليم إلى رص الصفوف و الالتفاف حول الجامعة الوطنية للتعليمUMT و الاستعداد لخوض كافة الأشكال النضالية لانتزاع الحقوق و الحفاظ على المكتسبات

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