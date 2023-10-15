بحضور رئيس الجامعة.. تقديم مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم النسوية

هبة بريس ـ رياضة

تم يومه الأحد 15 أكتوبر 2023 بمركب محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة، تقديم المدرب الإسباني فيلدا رودريغيز، الذي سيشرف على تدريب المنتخب الوطني لكرة القدم النسوية في المرحلة المقبلة.

حفل التقديم الخاص بالمدري الجديد لمنتخب كرة القدم النسوية حضره حضره فوزي لقجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم.

وسبق لفيلدا رودريغيز، أن قاد المنتخب الإسباني لكرة القدم النسوية، للفوز بكأس العالم الأخيرة التي أقيمت مناصفة باستراليا ونيوزيلندا.

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