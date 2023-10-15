بحضور رئيس الجامعة.. تقديم مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم النسوية

2023-10-15 / 18:44
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هبة بريس ـ رياضة

تم يومه الأحد 15 أكتوبر 2023 بمركب محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة، تقديم المدرب الإسباني فيلدا رودريغيز، الذي سيشرف على تدريب المنتخب الوطني لكرة القدم النسوية في المرحلة المقبلة.

حفل التقديم الخاص بالمدري الجديد لمنتخب كرة القدم النسوية حضره حضره فوزي لقجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم.

وسبق لفيلدا رودريغيز، أن قاد المنتخب الإسباني لكرة القدم النسوية، للفوز بكأس العالم الأخيرة التي أقيمت مناصفة باستراليا ونيوزيلندا.

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‫6 تعليقات

  1. مدرب منحرف لا أعرف من أوصى بالتعادل معه متهم بالتحرر الجنسي لما كان مدربا للمنتخب الاسباني

  5. لا يصلح رجل لتدريب النساء ذالك يدعو للتحرش هذا إذا لم نتحدث عن حرمة لعب النساء كرة القدم أمام الرجال

  6. لانريد فريق نسوي الكرة اليس ذلك حرام او اختلط لكم الحرام بالحلال فأصبحتم لاتميزون ولكن الكل يعرف بان المرؤة حرام عليها التشبه بالرجال والغناء والرقص،والتمثيل والمكياج والخروج من المنزل بدون إذن وأكثر من ذلك الإمامة والصلاة بالرجال والعطر عند الخروج والاذان ولكن لاحياة لمن تنادي

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