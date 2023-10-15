فضيحة بآكادير…قطة تأكل وجبة ستقدم لزبناء فندق مصنف

ع اللطيف بركة : هبة بريس

مما لا يدعو للشك، أن القطاع السياحي بأكادير، خصوصا المطاعم والفنادق ، بات يحتاج للجن مراقبة غذائية ما يقدمونه من وجبات لزبنائهم، على الرغم أن مصادر ” هبة بريس” أكدت أن المكتب الصحي لأكادير ورئيسه وهو العميد السابق لكلية الحقوق بأكادير، لا زال في سبات عميق، وان هذا المكتب لا يقوم بمهامه.

وقد عاش أحد الفنادق المصنفة بأكادير، فضيحة، بعد شريط فيديو نشر على صفحة فايسبوكية، واطلعت عليه الجريدة ، تظهر من خلاله إحدى القطط وهي تأكل وجبة ستقدم لزبناء الفندق، والغريب أن عمال الفندق من إلتقطوا الفيديو لم يقوموا بواجبهم المهني، وتركوا القطة تعبث بالطعام وممكن أن تنقل ” ميكروبات” لتلك الوجبات الغذائية .

وكشفت مصادر متطابقة، أن صراع قائم بين مالك وحدة فندقية وعماله، قد تكون سبب وراء نشر هذا الفيديو الذي يتطلب فتح تحقيق مع الجهة التي التقطته بسوء نية، عوض القيام بواجبها المهني، لأن ما فعله القط أخف من إهمال العامل الذي تركه يعبث بطعام الزبناء.

ما رأيك؟ المجموع 6 آراء 0 6