مسيرة الرباط…آلاف الحناجر تهتف بصوت غزة ومواطنيها العزل
هبة بريس_ الرباط
التأمت حشود المتظاهرين اليوم الأحد في مسيرة عرفتها مدينة الرباط تضامنا مع سكان غزة الذين يقبعون تحت الحصار ولهيب النار.
المسيرة التي قدر عدد المشاركين فيها بالآلاف، رفعت خلالها الأعلام الفلسطينية، وردد أصحابها شعارات داعمة “لطوفان الأقصى”، فيما التحف الأطفال الصغار الرايات والأعلام كرسالة على ضحايا هذه الحرب التي خلفت قتلى وجرحى معظمهم أطفال ونساء.
المسيرة التي كانت مدينة الرباط مسرحا له منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، جرت أطوارها وسط حضور أمني مكثف، قامت خلاله قوى الأمن بإخلاء الشوارع التي ستمر منها المسيرة من السيارات، لاسيما على مستوى شارعي الحسن الثاني ومحمد الخامس.
وهي المسيرة الاي استقطبت الآلاف من النشطاء الحقوقيين والجمعويين من مختلف فعاليات المجتمع المدني، يمثلون هيئات حقوقية وسياسية ونقابية، ومواطنون من مختلف جهات المملكة، حاملين الأعلام الفلسطينية ومرددين شعارات تطالب بايقاف الحرب.
ومن جهة أخرى، استنكر بعض المشاركين ما وصفوها بسياسة الكيل بالمكيالين التي تستعملها حكومات الدول الغربية مع الفلسطينيين، إذ أن دولا تندد بهجمات حماس، وفي نفس الوقت تغض الطرف عندما يتعلق الأمر بالصواريخ والقصف الجوي الذي تشنه القوات العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة.
المسيرة التي وصفها كثيرون بالرسالة القوية من منظميها إلى حكومة نتنياهو، تعبيرا منهم على رفضهم القاطع على استهداف المدنيين العزل، المحاصرين بلا ماء ولادواء، ولا شبكات انترنت، في كارثة انسانية غير مسبوقة، أمام صمت وتجاهل القوى العظمى.
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المجموع 8 آراء
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13 تعليقات
اقل شيء نعبره به عن ما فيقلوبنا من جهة اخواننا الفلسطينيين الاعزاء نصرهم الله نصرا مبينا
انصرهم يارب العالمين دعوناك بوجه نبيك الكريم ان تكون لهم عونا وتتقبل منهم جهادهم علا وطنهم الحبيب فلسطين وعلا راسها القدس
ماشاءالله تبارك الله في اسلامنا اللهم زيد وبارك في تدامنناوانصرهم نصرا مبينا
نحن مع فلسطين ظالمة او مظلومة ..
إنه مغرب الحضارة والإنفتاح والتسامح والتعايش والتضامن والتلاحم مع الشقيقة غزة..
اللهم نستودعك اخوتنا في غزة يارب ياكريم ياحي يا قيوم ندعوك باسمك الأعظم ان تحفظ شعبها و ارضها ..
المغرب يدعم ويساند القضية الفلسطينية العادلة ملكا وشعبا وحكومة..
الله اكبر والعزة لله ولرسوله وللمؤمنين ..
اللهم انصر فلسطين وأهل غزة اللهم جند لهم جنودك وانصرهم نصرا مبينا ..
المغرب و فلسطين شعب واحد ..
اللهم انصر إخواننا الفلسطينين اللهم ثبت اقدامهم اللهم ارحم الشهداء واشفي المصابين غزة رمز العزة حماس وفخر العرب ..
المغرب والمغاربة بلد الأفعال ودائما مع فلسطين والقضية في دم كل مغربي ..
اللهم انصر اخواننا في غزة ومطالب الحرية لفلسطين ..