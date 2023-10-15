في حلقته الثانية..مسلسل “المختفي” يتربع على عرش الطوندونس المغربي

2023-10-15 / 15:50
القسم الفني: هبة بريس

استطاع المسلسل الدرامي “المختفي”،الذي يتم عرضه كل يوم خميس على القناة الثانية، تصدر الطوندونس المغربي.

وتخطت الحلقة الثانية من المسلسل الدرامي 960 ألف مشاهدة في ظرف وجيز، فيما استطاعت الحلقة الأولى تجاوز عتبة مليون و نصف مليون مشاهدة.

وجدير بالذكر أن العمل عرف مشاركة مجموعة من النجوم المغاربة أبرزهم هاجر عدنان، جيهان كيداري طاهرة حماميش، إيمان المشرافي، يوسف الجندي وعبد الإله رشيد وزينب العلمي وعبد الله ديدان ويوسف العربي وحسناء عتيق وميلود الحبشي ومجيدة بنكيران ومنصف القبري وأيوب كريطع وأمين اليونسي وإلهام واعزيز…

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